Filas virtuales: los entretelones de la compra de boletos

La era digital y la pandemia han interferido directamente en varias actividades cotidianas. Y en ese cambio, la industria musical se ha transformado y adaptado a estos nuevos tiempos y a los requerimientos de los usuarios, quienes exigen inmediatez y agilidad.

La banda mexicana Allison celebrará 20 años con dos conciertos en Ecuador Leer más

En ese contexto, ciertas dinámicas han desaparecido casi por completo. Como por ejemplo, las largas filas humanas para adquirir entradas para un espectáculo musical, dando paso ahora a los boletos virtuales, cuya compra se puede hacer mientras se llevan a cabo otras labores. Ideal para la era del ‘multitasking’ que se vive hoy en día.

Las colas virtuales que se arman para adquirir tiques para ver a artistas con una alta demanda se han convertido en todo un evento para los fanáticos, cibernautas y revendedores. A los primeros les acompañan la ansiedad y el nerviosismo de la espera para ver si alcanzan a comprar un boleto. Para los segundos, es un objeto de estudio para encontrar ‘hacks’ y distintas formas de hacerlo más rápido. En tanto que los terceros han tenido que reinventar su modelo de negocio y buscar cómo continuar con la compra masiva de entradas, aun cuando las limitaciones empiezan a crecer.

¿EL FIN DE LOS REVENDEDORES?

Parecería que esta nueva forma de comprar entradas para conciertos es una amenaza para los revendedores, pero no es así. Suele ocurrir que los tiques se agotan en cuestión de minutos, y luego comienzan a venderse por las distintas redes sociales.

Los conciertos están en su mejor momento Leer más

Según un artículo publicado por el periódico mexicano Milenio, la técnica para no perder tan lucrativo negocio es la compra de todos los boletos de cortesía disponibles. ¿Cómo es posible? Teniendo contacto directo con la empresa organizadora del evento. También está el uso de bots para hacer las filas virtuales y así tener más ventaja. Las entradas pueden ser vendidas hasta dos veces más caras en relación al precio original.

Por otro lado, en la página web StubHub los usuarios pueden encontrar boletos de conciertos, eventos deportivos, entre otros espectáculos, a precios muy elevados cuando ya se han acabado en el portal oficial.

Viagogo, otra muy conocida, sobre todo en España, opera de igual manera, aunque muchos comentan que no han tenido muy buenas experiencias. Incluso ciertos artistas o bandas locales han demandado públicamente al sitio y han advertido a sus fans que no adquieran nada desde ahí.

En todo caso, si en algún momento acude a estas páginas, asegúrese de que los métodos de pago que ofrecen son fiables.

Nada, lo de siempre, quejas y quejas de compradores estafados y sobre las que no podemos hacer nada.. esto no termina nunca. — Ayuken Management (@AyukenMP) July 29, 2021

ADIÓS A LA TARIFA BASURA

Para disminuir el riesgo de reventa, la plataforma de ventas de entradas Ticketmaster ha anunciado que a cada persona que ingrese al portal se le asignarán de 6 a 8 boletos máximos de compra, dependiendo del evento. En caso de requerir más, el usuario debe contactarse directamente con la empresa.

Conciertos en Ecuador: la guía 2023 Leer más

Otro aviso importante que han hecho público es que se han comprometido a mostrar, de manera anticipada, el precio total de una entrada, incluyendo cualquier costo extra, como gastos de gestión, para evitar la denominada “tarifa basura”.

Por el momento, el primer país que implementó estas medidas es Estados Unidos, pero se espera que con el tiempo lleguen también a Latinoamérica y Europa.

🚨🚨🚨 TAYLOR SWIFT 🚨🚨🚨

🏟️ Foro Sol

📆 24, 25 y 26 de Agosto, 2023



💰 Precios (más caro y más barato)

🎟️Platino A: $8,850 ($10,050 - 10,620*)

🎟️Naranja C: $780 ($936*)



*Precio entre paréntesis ya incluye cargos

aproximados.

**Precios no incluyen los paquetes VIP en caso… pic.twitter.com/pfKa8ikPlI — Precios TicketmasterMX (@DarkPeko) June 2, 2023

EMOCIONES GLOBALIZADAS

Pero qué pasa con quienes ‘hacen fila’? EXPRESIONES recoge algunos testimonios de usuarios que opinan sobre la adquisición virtual de boletos y comparten las emociones que les genera estar en la ‘fila’ de espera.

“Me parece más práctico, ya que no amerita movilizarse a un local y puedes hacerlo mientras trabajas o estudias. Saber que existen pocas entradas y debes competir con personas de diferentes lados hace que el artista se vea como un dios. Se percibe como algo más exclusivo. El ver cómo un sitio web poco a poco va cargando crea un aura de suspenso alrededor de la compra. Te emociona mucho más ver cómo los minutos de espera van bajando y, simultáneamente, ves en redes cómo gente de otros países vive lo mismo. Obvio, también trae mucha ansiedad, pues no sabes en qué momento se agotan, pero es una ansiedad positiva, te da un ‘rush’ de adrenalina”. Victoria, 20 años

“No recuerdo haber comprado de otra forma. Antes lo hacían mis padres por mí y yo no me enteraba. Me parece más útil de esta manera, ya que no pierdes tiempo haciendo filas en un lugar y además se siente más justo. Cuando había que hacerlo en una tienda, tenías que llegar temprano, horas antes de que abra, hasta acampar fuera. En el sitio web, con solo unos minutos antes para tener el link preparado cuentas con la misma oportunidad de adquirir tu boleto que cualquier otra persona”. Ivanna, 20 años

“Lo que a mí me parece beneficioso de este método de compra es que ahora el simple hecho de tener la plata no te garantiza un puesto adelante, porque puede que no entres rápido a la página. De cierta manera, lo veo un poco más justo y les puede dar la oportunidad a fans que han ahorrado por mucho tiempo y que pudieron acceder al portal antes que otros. Te aterriza a que si te toca ir a otra localidad o más atrás de lo que tú querías, pues fue suerte”. Andreína, 34 años