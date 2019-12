¿Quién es Billie Eilish, la artista del año según Apple Music?

Ella es la voz adolescente del momento. La chica que puso de moda el pop sombrío y que ha hecho que la Generación Z se identificará con su estilo. Se trata de Billie Eilish, la cantante estadounidense de 17 años que en la última temporada de premios arrasó, y ahora en la era digital, ha tomado la cabecera de todo.

Spotify la nombró hace pocos días como la canción pop más reproducida en su plataforma, se trata de Bad Guy, que incluso tiene un remix junto a Justin Bieber.

Pero ella viene cosechando éxitos desde el 2015 cuando se volvió viral un demo que puso en Internet, Ocean Eyes.

Pero todo ha cambiado para estrella originaria de Los Ángeles. Ya no es más una desconocida. Ella está en la cima. Así también lo dio a conocer el 4 de noviembre la compañía Apple por medio de sus premios musicales.

Este mes se dará la primera premiación y ella actuará al ser considerada 'Top Artist of Year'.

En el comunicado oficial la describen así: “Billie Eilish es un fenómeno global. Su talento la convirtió en la más destacada del año con su álbum debut WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, coescrito y producido por su hermano, el prodigio FINNEAS. Ellos son un sensación mundial, por eso tienen el álbum más reproducido en Apple Music este año”.

Su vida antes de la fama era la de una niña normal y con su hermano, ha encontrado la mejor dupla creativa. Tras publicar Ocean eyes, y su éxito arrollador, la intérprete consiguió un contrato con la disquera Interscope.

Y desde el pasado marzo, con su primer disco, ha roto todos los charts. Sus canciones casi góticas, escritas desde su habitación en la casa de sus padres, ahora son himnos adolescentes.