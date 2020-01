10 canciones para recordar a Luis Alberto Spinetta

Este 23 de enero, el legendario músico argentino Luis Alberto Spinetta (1950-2012) habría cumplido 70 años. Hoy sus fans en todo el mundo lo recuerdan a través de redes sociales y Google también le ha rendido homenaje con uno de sus ya tradicionales doodles: una animación inspirada en Artaud, uno de sus trabajos discográficos más destacados.

Su influencia no solo continúa presente en su tierra natal. En otros países de la región —entre esos, Chile y Ecuador— lo han celebrado desde plataformas como Twitter, en la que el nombre del intérprete de Seguir viviendo sin tu amor, fallecido en 2012 en la capital argentina, se convirtió en tendencia este jueves, el mismo día en que Sony anunció el lanzamiento de su nuevo álbum: Ya no mires atrás.

Spinetta, quien conformó su primera banda, Almendra, con tan solo 17 años, ha inspirado artistas en todo el mundo, dentro y fuera de su género. Entre los homenajes más recientes al Flaco está el del rapero estadounidense Eminem, quien incluye una canción en su honor en Music to be murdered by, su último álbum.

A continuación, te dejamos una playlist para recordar al músico, guitarrista y poeta, con algunas de sus canciones más importantes, tanto en su faceta de solista como al frente de las icónicas bandas Almendra, Invisible, Pescado Rabioso y Spinetta Jade.

Muchacha (ojos de papel)

Cantata de puentes amarillos

Los libros de la buena memoria

Post-crucifixión

Tema de Pototo (para saber cómo es la soledad)

Alma de diamante

Barro tal vez

Bajan

Seguir viviendo sin tu amor