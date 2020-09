Grace Davis (Tracee Ellis Ross), superestrella de la R & B y leyenda en el mundo de la canción, vive en Los Ángeles. Maggie (Dakota Johnson) es su estresada asistente, que une a sus labores un gran secreto: sueña con ser productora musical. Cuando Jack Robertson (Ice Cube), agente de Grace, quiere darle un giro a su carrera, hacerla más acorde a su edad, le sugiere se radique en Las Vegas con un show de calidad, pero rutinario.

La cantante, herida, reacciona y decide crear un disco nuevo, exitoso. Maggie, junto al cantante David Cliff (Kelvin Harrison Jr.) la apoya, pues la muchacha será su productora y tendrán que vivir momentos decisivos.

Santiago Paladines, el ecuatoriano que lanza su productora al mundo Leer más

Estamos frente a una comedia dramática, musical, vivida por un grupo que ambiciona la fama, base con la cual tenía su guionista para extenderse en planteamientos, observaciones y apasionante final, como lo fue 'Nace una estrella' (2018). No es que 'Música, glamour y fama' (The hight note) esté mal, todo lo contrario. Es solo que Flora Green pudo hacer más, mucho más, cuando se escucha eso de que “en la historia de la música solo cinco mujeres mayores de 40 años han tenido una canción en el primer puesto y solo una de ellas era negra”.

También surge esa descripción subliminal de la ‘diva’, que en el fondo es “un vehículo inapreciable para estudiar la naturaleza de las ambiciones que pueda tener una mujer buscando la gloria”. Por ello, aunque los diálogos no siempre ahonden la realidad que engloba su trama, tampoco la desmerecen.

Las canciones (Stop for a minute, Love myself y Let’s stay together) no tienen la fuerza de Shalow (Lady Gaga) pero agradan, así como la presentación de los números musicales.

La fotografía, matizada con azules claros y bañada por el sol, alcanza un nivel pictórico, pero también la convierte en un cuento de hadas lleno de nostalgia.

Las actuaciones son llamativas, especialmente la de Dakota Johnson, sobreviviendo a 'Las sombras de Grey' para demostrar lo buena actriz que es. Además, tiene presencia, es sumamente atractiva, demuestra ser una persona agradable y, en alguna forma, hará recordar a esa otra belleza que es Blake Lively (de la serie Gossip girl, Netflix).

Tracee Ellis Ross, hija en la vida real de la extraordinaria Diana Ross, actúa muy bien y, al igual que su madre, ha merecido un “vestuario lleno de creatividad y estilo”, asegura la dama con la cual vi la película. Ice Cube está en su papel. Sorprende Kelvin Harrison Jr., no solo por su actuación sino por la forma de cantar.

Llamativa la planificación y ejecución de los momentos musicales, es como si invitaran a apreciar los placeres que generen la creatividad.