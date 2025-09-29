Murió Roscoe, el inseparable perro de Lewis Hamilton: “Fue la decisión más difícil”

El piloto británico despidió a su bulldog Roscoe tras cuatro días de lucha en soporte vital. “Murió en mis brazos”

El piloto británico compartió más de una década de vida con Roscoe, su fiel compañero

Lewis Hamilton, ícono de la Fórmula 1, compartió con sus seguidores una noticia que lo quebró emocionalmente: el adiós definitivo a Roscoe, su perro y amigo de vida. El domingo 28 de septiembre, falleció Roscoe, su inseparable bulldog, tras varios días internado en estado crítico. El piloto compartió la noticia con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

(Te invitamos a leer: Lewis Hamilton conmueve a sus fans al revelar que su perro Roscoe está en coma)

“Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió Hamilton, conmoviendo al mundo del automovilismo y a miles de fanáticos que seguían de cerca la vida del carismático perro.

Un compañero dentro y fuera de las pistas

Roscoe no era solo una mascota. Durante más de una década, acompañó a Hamilton en sus viajes, entrenamientos y competencias. Con su propio pase de acceso al paddock y más de un millón de seguidores en redes sociales, se convirtió en una figura querida dentro y fuera de la Fórmula 1.

El bulldog solía aparecer en las carreras, posar junto a su dueño y hasta fue acreditado como 'productor' en la película sobre F1 que protagoniza Hamilton. Su presencia era sinónimo de ternura, lealtad y alegría.

La lucha final y el adiós

Roscoe, el bulldog inseparable de Lewis Hamilton, fue parte de cada carrera y cada victoria. Instagram: @lewishamilton

Días antes de su fallecimiento, Roscoe fue hospitalizado por una neumonía severa. Su corazón se detuvo durante un procedimiento médico, pero los veterinarios lograron reanimarlo. Permaneció en coma, conectado a soporte vital, mientras Hamilton pedía a sus seguidores que lo mantuvieran en sus pensamientos.

Finalmente, el piloto británico tomó la difícil decisión de dejarlo partir. “Murió en mis brazos. Me siento honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, expresó.

La muerte de Roscoe deja una huella profunda en la vida de Lewis Hamilton y en el corazón de quienes lo conocieron, aunque sea a través de una pantalla. Su historia compartida hace referencia al vínculo que existe entre humanos y animales, también cómo el amor y la lealtad puede trascender incluso en las pistas más rápidas del mundo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!