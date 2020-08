¿Qué tienen en común George Eliot, George Egerton y George Sand? Son mujeres escritoras

'Reclaim Her Name' busca darle el crédito merecido a las autoras obligadas a esconder su identidad.

Mary Ann Evans (Eliot), Mary Bright (Egerton), y Amantine Aurore Dupin (Sand) son ejemplos de mujeres escritoras durante el siglo 19 que se vieron obligadas a llevar pseudónimos masculinos para poder publicar su trabajo.

Evans es la autora de una de las mejores novelas británicas “Middlemarch”. Sin embargo durante su vida y hasta la actualidad es mejor conocida por su pseudónimo masculino George Eliot, el cual adoptó para esconder su género durante una época en la que las mujeres eran excluidas de los círculos intelectuales.

“Reclaim Her Name” (Reclama su nombre), es una campaña que busca republicar 25 libros escritos bajo seudónimos masculinos, con el nombre verdadero de las autoras femeninas. Estos incluyen a otros autores como Sand y Egerton. La campaña fue anunciada este miércoles por la organización Women’s Prize for Fiction, como celebración de su aniversario número 25.

"A lo largo de la historia, muchas escritoras han utilizado seudónimos masculinos para publicar o que se tome en serio su trabajo ", se lee en un comunicado en el sitio web oficial del programa de premios, que agrega que la iniciativa tenía como objetivo "honrar sus logros y darles el crédito que merecen”.

Libro físico vs. digital ¿cuál es mejor? Leer más

Las 25 novelas se ofrecen como libros electrónicos, que se pueden descargar gratis a través del patrocinador del premio, Baileys. También se donarán cajas físicas de los títulos republicados a bibliotecas de todo el Reino Unido.

Otras novelas elegidas para el proyecto "Reclaim Her Name" incluyen "Marie of the Cabin Club" de Ann Petry, la primera mujer afroamericana en vender más de un millón de copias de un libro. Originalmente se había publicado con el seudónimo de Arnold Petri.

Los libros estarán disponibles como e-book y en físico. baileys.com

También se presenta el trabajo de Amantine Aurore Dupin, más conocida por su seudónimo George Sand, quien fue una de las escritoras más populares de Europa del siglo XIX, y ciertamente una de las más atrevidas: vestía ropa de hombre, fumaba tabaco en público y se rumoreaba que tenía amantes mujeres. El proyecto volverá a publicar su novela "Indiana", que explora las complejidades de los matrimonios y las relaciones.

La lista de autores también incluye a Mary Bright, conocida como George Egerton; Fatemeh Farahani, conocido como Shahein Farahani; y Julia Constance Fletcher, conocida como George Fleming. Las novelas elegidas abarcan géneros, desde la ciencia ficción hasta el terror, y sus autoras son igualmente diversas, provenientes de países de todo el mundo.

#WomenSupportingWomen: cadena de empoderamiento de la mujer en redes Leer más

IDENTIDADES OCULTAS

Escribir con seudónimos masculinos o andróginos se volvió cada vez más común entre las autoras en el siglo XIX.

Algunas de las escritoras más famosas de todos los tiempos han adoptado seudónimos con la esperanza de atraer a un público más amplio sin el estigma de género: la autora de "Mujercitas" Louisa May Alcott, por ejemplo, escribía bajo el nombre A.M. Barnard.

Incluso hoy en día, algunas mujeres continúan escribiendo con seudónimos, especialmente en géneros dominados por hombres como la ciencia ficción y el crimen.

J.K. Rowling es un ejemplo famoso: sus editores le aconsejaron que usara iniciales en lugar de su nombre completo (Joanne Rowling) al publicar el primer libro de Harry Potter con el argumento de que sería mejor para "atraer a niños y niñas", de acuerdo a una entrevista con CNN en 2017.

J.K. Rowling publica ensayo sobre identidad de género y hasta los actores de "Harry Potter" la critican Leer más

"Básicamente estaban tratando de disfrazar mi género", dijo J.K. Rowling sobre esta propuesta de ocultar esta parte de su identidad cuando empezó la exitosa saga del niño mago.