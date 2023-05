El año pasado, Ópera Mime presentó 'Mooch, la magnífica' en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Ahora vuelve por un día especial, el del Niño.

Un grupo de artistas se reunió bajo la dirección de Luisa Cuesta para llevar a los escenarios la ópera infantil compuesta por Lauren Bernofsky y con libretos de Scott Russell.

“Ovidio Parra, Francisco Ortega y yo hicimos la adaptación y traducción de las canciones”, dice la directora.

Baile, canto y expresión corporal es lo que se verá. Freddy Rodríguez // EXPRESO

El elenco lo integran las sopranos Karen Bohórquez y Olga Vresca, los tenores Ovidio Parra y Francisco Ortega (ellos se turnan para interpretar al personaje del león) y el barítono, Israel Lalama, además participa Daniel Cuevas.

Aunque para el público en general solo habrá una función, el 1 de junio en el teatro Centro de Arte, además se ofrecerán funciones para los colegios en otras fechas.

Esta obra está ambientada en el futuro en el que nadie vive en contacto con la naturaleza. Mooch es una forastera huérfana que va de ciudad en ciudad buscando un hogar, a través de sus experimentos se las ingenia para sobrevivir. Encuentra un zoológico de animales que son robots, lo que llama mucho su atención.

Según Luisa Cuesta, “el mensaje que tratamos de dar es la importancia del contacto con la naturaleza, sembrar valores de respeto y amor por el entorno en el que se vive y de que no prestemos solo atención a la tecnología. La obra es muy dinámica, llena de color, iluminación, baile y es muy física. Al canto lírico y a la composición musical le hemos metido mucho movimiento. Son 50 minutos de arte total”.

Antes de estrenarla en noviembre del 2022 en Loja, el elenco la preparó 4 meses.

“Aunque es una ópera para niños está dirigida a la familia. A veces las óperas se consideran aburridas porque son largas, pero esta es muy dinámica, muy entretenida, no hay intermedios. Ya estuvo en Loja, ahora en Guayaquil, nos encantaría llevarla a Quito, Cuenca y Manta. Hemos querido presentarla precisamente el Día del Niño porque lo que la mayoría hace es irse a los centros comerciales a llenarse de azúcar, mejor nutrirse de arte”.

Considera que los niños son “un público honesto, receptivo y demandante. Si el adulto se aburre se queda en la silla, pero el niño lo comunica porque se pone a conversar, llorar, se quiere ir. De verdad te dicen lo que les pareció”.

La directora Luisa Cuesta con Julieta Trejo. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Lo que debe saber...

Fecha: 1 de junio.

Hora: 18:00.

Lugar: Teatro Principal del Centro de Arte. Precio de entradas: Vip: 40 dólares. Platea Baja: 30 dólares.

Platea Alta: 20 dólares. De venta en Ticketshow y boletería del teatro.

EXPRESO tienen un 10% de descuento.

El personaje de Mooch. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Mooch se llama la mecánica genio que llega al zoológico del ingeniero Orlando Spinks y se da cuenta que los animales se han convertido en unos robots, los zoomáticos y que además en ese lugar no hay vegetación. Así que decide reprogramarlos para que se comporten de otra manera (salvaje) y exploren la naturaleza.

Luisa Cuesta, directora. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Luisa Cuesta

Hija del comunicador Rafael Cuesta, Luisa es la directora de 'Mooch'. Máster en Estudios Avanzados de Teatro y Artista Visual, además es docente. “Soy artista desde que nací, me dediqué a profesionalizarme desde que me gradúe del colegio. He estudiado también fotografía, maquillaje, pintura y danza, no he parado”.

Karen Bohórquez. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Karen Bohórquez

Karen, nacida en Colombia, da vida a un unicornio robótico, fabricado por el ingeniero Spinks. Además de artista es pedagoga, graduada del Conservatorio de Artes María Callas de Guayaquil en la especialidad de Canto Lírico. “No solo hemos entrenado la voz, además hemos hecho entrenamiento físico. Estudio a diario porque lo mío es el canto clásico”.

Israel Lalama. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Israel Lalama

Israel es un barítono guayaquileño, interpreta al ingeniero de los animales mecánicos, Orlando Spinks. Es un hombre mayor que antes vivía en el mundo exterior, ahora vive encerrado en su casa. Cuando llega Mooch le devuelve la energía. Israel empezó en el coro de niños de su madre, la cantante Pilar Delgadillo en el conservatorio Antonio Neumane. “Trabajar para niños es divertido, pero si haces algo mal se dan cuenta enseguida, son exigentes”, dice.

Ovidio Parra. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Ovidio Parra

Al león lo encarna Ovidio, quien canta y actúa. En el arte, el guayaquileño empezó hace aproximadamente 10 años, su tía abuela es Beatriz Parra. Para él ha sido una grata experiencia trabajar con niños. “Con ellos la respuesta se nota por las risas, si están aburridos o no o cómo hablan. En algún momento se rompe la cuarta pared, se hace referencia a los niños y ellos responden”, comenta.

Olga Vresca. Freddy Rodríguez // EXPRESO

Olga Vresca

Es soprano y en esta ópera para niños y jóvenes interpreta a Mooch. Olga proviene de Daugavpils, Letonia. Estudió en su país y en Austria. Luego se fue a Estados Unidos, donde trabajó con diferentes entrenadores vocales. Durante su carrera ha explorado variados estilos y géneros de canto.

Hace diez años hice esta ópera cuando estuve en Estados Unidos. Entonces fue en inglés. En Ecuador se la tradujo al español. Sabía que se necesita mucha expresión corporal porque son animales de robots. Por ello siempre pensé que Luisa era la indicada para dirigirla. Francisco Ortega, productor