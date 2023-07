Para algunos, resulta muy positivo pensar que el amor salva, que el amor triunfa y gana en una época en la que las generaciones más jóvenes suelen huir de ese sentimiento. Además, ese escape se ve de alguna manera justificado por todo lo que sucede alrededor: muertes, guerras, cambio climático, inestabilidad económica... Y así la lista puede alargarse con todos los males que se viven actualmente.

¿Para qué amar si no tengo todo resuelto? ¿Para qué conectar con otro si el mundo se está acabando? Esos pueden ser algunos pensamientos recurrentes en la gente. Y es dentro de este marco que la banda colombiana Monsieur Periné, conformada por Catalina García y Santiago Prieto, viene a dar un toque de esperanza con su último álbum titulado Bolero apocalíptico.

Con este proyecto, transmiten su visión de sanación, libertad, conocimiento, autenticidad y posibilidad de ser. Uno de los pilares principales de este disco es el realismo, al visibilizar el caos ambiental y social que se vive, sin dejar de romantizarlo al contraponer el amor como fuerza superior.

“La música, de alguna forma, nos ha enseñado a vivir de otra manera en estos tiempos”, explica Catalina durante esta entrevista con EXPRESIONES.

Y agrega que lo que quisieron fue hablar desde la experiencia que han ido recogiendo, “por supuesto parados en un contexto tan difícil como el actual”. Y describe la música como un camino profundo de conocimiento propio. “Poder contar historias desde ese lugar tan propio es liberador y permite también ver la vida con humor, desde otros ángulos”.

En este encuentro virtual, en el que también estuvo presente Santiago, los integrantes compartieron las ideas que tuvieron para crear este álbum, así como otros detalles que no habían revelado antes. No dejaron pasar la oportunidad de agradecer y saludar a sus fans de Ecuador, adelantando que regresarán pronto al país con una renovada puesta en escena.

'PROMÉTEME', UN VIDEOCLIP DE SENSACIONES

La idea original del audiovisual del tema Prométeme vino de Catalina y la dirección estuvo a cargo de Naty Agudelo Campillo, quien se ha encargado de realizar todos los videoclips de este proyecto. Para la vocalista de la agrupación, siempre ha sido muy importante darle un paisaje sonoro a cada canción y lo mismo se hace con el lenguaje visual.

“Yo me he clavado mucho en ese aspecto de darle vuelo y forma a las historias que están detrás de la música, porque creo que esta también narra paisajes, contextos y personajes. Entonces, el Bolero apocalíptico sucede en este presente, no es un futuro, no estamos hablando de un apocalipsis imaginario. Es este contexto tan real y tan complejo de digerir y lo trajimos al espacio que tiene un videoclip o un visualizador”.

Reconoce que el equipo que se armó fue la pieza clave para que las ideas fluyeran; todos los integrantes con el mismo objetivo de que sea contundente y que pueda conectar con la gente desde lo sensible. Añade que la primera imagen que tuvo sobre esta canción fue la idea de cómo amarse con alguien desde lo más íntimo, desde la desnudez de la piel, de estar en una cercanía real, pero en cuyo alrededor hay ruido y cosas externas que muchas veces lo impiden.

“Es ahí cuando se va abriendo un poco el concepto, y resulta que ese amarse con alguien es sobre basura, sobre todo este caos que hemos creado, que intoxica de tantas maneras nuestra vida, los vínculos que tenemos con las personas y con nuestro entorno, que están atravesados por desconexión, por sobrecarga de información, de pensamientos, de tanta cosa”, reflexiona Cata.

Resalta que para ella, más que levantar una pancarta y hacer reclamos, lo que más le importó a la hora de crear esta pieza es el poder dejar una sensación al que la viera. “Para cada persona puede ser algo distinto, pero la música, el cine, la literatura y las artes en general nos llevan a sentir y a explorar lo sensible. Entonces, me encanta que de alguna manera conecte con eso, con sentir”, finaliza.

EL SABOR LATINO

Preguntamos a Monsieur Periné qué canciones de este álbum le recomendarían escuchar a un extranjero que no conoce el sabor de la música latinoamericana. Las elegidas fueron La Pea, La Hora y El Caudal.

Esta última es una colaboración con Guaynaa y antes de escuchar el resultado final, imaginar a estos dos artistas juntos era algo poco probable, ya que sus estilos son muy diferentes. Sin embargo, sorprendieron.

Santiago cuenta cómo se dio esta unión. “Él contactó a Cata (García) a través de redes sociales, porque Eduardo Cabra, que es un productor con el que trabajamos los dos discos anteriores, nos puso en contacto y de ahí surgió el interés de hacer algo. Nos conocimos en Monterrey. Salimos a comer e hicimos una amistad muy linda. Después, en algún momento, él nos avisó que estaba en Bogotá, lo invitamos al estudio, le mostramos la canción, le encantó y nos dijo que le gustaría sumarse. Y así pasó, fue algo totalmente espontáneo, como nacido de la amistad y de la admiración mutua, ¿sabes? Por ambas orillas”, relata.

En este álbum también hay colaboraciones con Pedro Capó, Vanessa Martín, Ana Tijoux y Natiruts, y recalca que todas se dieron desde una dinámica muy parecida a la de Guaynaa.

CONECTAR ENTRE TANTA DESCONEXIÓN

Esta es una de las invitaciones que hace el dúo colombiano en este álbum: conectar pese a todo lo que se mueve alrededor. Para esto, Santiago quiso compartir con los lectores algunas actividades que a él le ayudan a volver a su centro y a escuchar su interior, y que pueden servir a otros.

“Ir a visitar un ojo de agua es algo importante, puede ser un río o el mar. También quitarse los zapatos y poner los pies descalzos sobre la tierra funciona, es lindo. Y de pronto observar, ¿sabes? Observar inclusive la misma naturaleza que trata de sobrevivir en las ciudades, como la pequeña plantita que sale del concreto o los pajaritos que están por ahí. La naturaleza siempre está presente entre nosotros”, son las propuestas que hace el artista.