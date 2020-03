Mónica Bucheli y su adicción a la ropa

El estilo personal de Mónica Bucheli es distinto. Se inclina por el look hippie y bohemio.

‘La Mona’ no es asesora de imagen, pero sabe combinar. Absorbió los conocimientos de sus asesores cuando estaba en el mundo de la televisión.

Desde hace dos años tiene su línea de jeans, que lleva su apodo, Monabu. El emprendimiento nació de una idea peculiar. "Me aburrí de un pantalón, entonces agarré una rasuradora y lo rompí, me quedó lindo. Mi propuesta es para la mujer diferente", indica.

Su debilidad es la ropa. Por eso le sugirió a su novio que el día que le pida matrimonio debe llegar con el anillo y con un clóset lleno de ropa, carteras y zapatos.

Se sacó la lotería, su novio, Rolando García, tiene cadena de tiendas de ropa, zapatos...

¡Sí! Soy bendecida y afortunada. Mi bebé me enseñó a emprender. Me ayuda a manejar mis finanzas. Lo que yo gano reinvierto.

¿Qué precio le pondría a su armario?

¡Ay, Señor Dios mío! Cuando abro las puertas de mi armario me acuerdo el porqué no tengo carro. Hay una inversión fuerte. A pesar de que no tengo solo marcas exclusivas. Hay blusas de 5 dólares.

¿Cuál es el valor más alto que ha pagado por un par de zapatos?

$ 130 en unos Nine West.

¿Qué es lo que más tiene en su clóset?

Jeans rotos con agujeros de todas las dimensiones y camisetas básicas.

¿Qué tan vanidosa se considera?

La vanidad en mí es algo que fue creciendo en el transcurso del tiempo. Por mi trabajo debía verme bien. Si retrocedemos el tiempo, hace 10 años era un niño. Usaba jeans, zapatos de caucho y camiseta.

¿Qué prenda no usaría?

Soy de la vieja guardia, no hay que mostrar para llamar la atención. Por lo tanto, no utilizaría un vestido pequeño y apretadito.

Si tuviera una cena con Carolina Herrera, ¿qué le preguntaría?

De todo. Empezaría por preguntarle que cómo en un mundo de Kardashian ella se pudo mantener con el estilo de Lady Diana.