Desde los 16 años ha trabajado para alcanzar el sueño de ser una reina de belleza, y ahora, puede decir orgullosa que porta la corona más importante del país. Annie Zambrano (23) es la nueva Miss World y en el 2023 representará a Ecuador en el certamen internacional.

La sucesora de Ámar Pacheco conversó con EXPRESIONES sobre sus diferentes facetas y cómo ha sido el camino para ser escogida como la mujer más bella de Ecuador.

Años atrás fue Reina de Salinas y ganó también el de popularidad en redes sociales. ¿Se lleva bien con ellas?

En Reina de Salinas obtuve la cinta de Miss Facebook. Fui la más votada en ese año con más de 3 mil likes. Y ahora en el CNB también gané el récord Cara a Cara, que también era por apoyo popular. Tuve una buena aceptación.

Todas las personas de su ciudad están apoyándola.

El link de las votaciones estuvo por todos lados de la provincia de Santa Elena. La gente me decía que me apoyaba y compartía. Utilizamos la frase ‘Santa Elena presente’ para recordarles que queríamos resaltar y los medios de acá me apoyaron muchísimo.

Pese a todo este apoyo, usted no tiene muchos seguidores en redes sociales…

Tengo 4 mil seguidores en Instagram y estoy creciendo en este aspecto. Me he dado cuenta de que es una buena plataforma para dar a conocer mis proyectos. Soy una persona perfeccionista y perseverante. Por eso me gusta subir contenido bien producido y, si no me sale algo bien, lo sigo intentando.

Annie Zambrano. G7pro (IG: @g7proec)

Ser perfeccionista ¿también la hace frustrarse?

Sí, me frustro mucho. Pero es lo que me ha ayudado a estar donde estoy. Pero tampoco me rindo. Cuando estoy encerrada en tanto estrés y carga, lloro y sigo. Soy sensible.

¿Luego de ganar la corona, lloró?

Esa noche sí lloré, pero cuando anunciaron el top 4. Luego me acordé del maquillaje y no me permití verme mal.

En esta oportunidad volvió a colaborar con los asesores que le ayudaron en Reina de Salinas. ¿Fueron como una cábala?

Trabajé con Ikena Bazán. A ella la conocí en el 2018. Trabajamos en Reina de Salinas y luego en Reina de Santa Elena. Como no gané en esta segunda consideré tomarme un tiempo y no estuve dos años. Así fue como preferí enfocarme en mis estudios. Cuando me invitaron a ser parte de CNB, me di cuenta de que había personas a las que les tenía mucha confianza y así fue como invité al equipo de Ikena. Washington Robayo, de Palabra de Reina, también me ayudó a afianzar mi confianza. Ahora, en mi camino para la final internacional, trabajaré con el coach extranjero Alexander González.

Annie Zambrano. G7pro (IG: @g7proec)

Realeza ‘de pata salada’

Orgullosa de su provincia y de su ciudad, Annie admite que tuvo una infancia muy feliz junto al mar y las costumbres de su familia en Salinas. Sus actitudes artísticas salieron a flote desde muy pequeña, por lo que estuvo gran parte de esos años en una academia de baile. Por eso quedó en el segundo lugar en el fast track de Danzas del Ecuador.

En contrapunto creció con disciplina militar. Estudió desde la escuela en el colegio Comil # 9 Eugenio Espejo. Allí, sus buenas calificaciones la hicieron ser abanderada. Lo que le atribuye a su perfeccionismo. “Si sacaba una milésima menos, me ponía a llorar. Pero me fui acostumbrando a que no todo tiene que salir del todo bien. Mi intención de ser buena alumna era para conseguir becas”.

Annie confiesa que era muy tímida, y que ahora sus excompañeros se sorprenden por la soltura que tiene. “A mí no me escogían para participar en reinados internos porque pensaban que era muy seria. Pero aprendí a sacar mi potencial”.

Ahora, la estudiante de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Guayaquil aplicará este sistema militar para su preparación hacia la elección internacional. “Tahiz (Panus) es muy estricta. Yo le voy a hacer caso, y la verdad no es un problema. Yo tengo disciplina militar”.

. G7pro (IG: @g7proec)

“Mi primer recuerdo de infancia es estar sentada viendo los concursos de belleza. Es algo que compartimos con mi mamá. Ella, cuando era más joven, participó en varios y guarda su colección de bandas. Ella me decía: ‘Mija, tienes que superarme’. Es que por su estatura no llegó a ‘ligas mayores’.

“Mi primer reinado fue a los 16 años y quedé elegida como virreina de mi parroquia José Luis Tamayo ‘Muey’”.

“Ya no me llaman por mi nombre, me dicen Miss World”.

Créditos:

Fotos: Cortesía G7pro (IG: @g7proec)

Producción: Alejandra Cereceda (IG: @alecereceda83).

Maquillaje: Ileana Vásquez (IG: @ilemakeup).

Peinado: Carolina Aguirre (IG: @carolinaguirre32).

Vestuario: Afrikana , entre Ríos edificio surya (IG: @afrikana_ec) .