Nayelhi González con tres de sus looks en Miss Universo.

Sábado 14 de enero de 2023. Fecha marcada en el calendario desde el 3 de septiembre pasado, cuando la esmeraldeña Nayelhi González se coronó como Miss Ecuador.

Su destino, por lo menos por un año, estaba trazado (aunque este siempre haga un par de jugarretas) y ella vivirá su gran sueño.

Para que llegue la primera fecha, que es la noche de la elección de Miss Universo, falta todavía una semana. Ha sido una experiencia grata para la candidata nacional, que ya tiene cinco días en Estados Unidos.

La ciudad de Nueva Orleans es la sede de la edición 71, que tiene muchos cambios importantes, entre ellos una nueva directiva.

En esta nota puede conocer todos los pormenores detrás del concurso de belleza más prestigioso del mundo.

Nada apaga su luz

La enfermera de profesión lleva su guaguancó y buena energía hasta Estados Unidos. A sus 26 años, la originaria de Esmeraldas no se deja incomodar por nada, incluso por sus maletas perdidas por la aerolínea. Así es, Nayelhi González, Miss Ecuador, llegó hasta el país de la estatua de la Libertad sin sus maletas completas, incluyendo el traje típico.

Pero como dijo la jefa de prensa de la Organización Miss Ecuador, Zulay Plúa: “Mujer precavida vale por tres”, y es por eso que Nayelhi en su equipaje de mano tenía un par de looks bien guardados. Eso sí, también tuvo que ser muy recursiva en sus dos primeros días para no tener que repetir nada. Ella, tan transparente como se ha mostrado, contó este problema en sus redes sociales. Primero lo hizo en una sesión en vivo de Instagram y explicó que contó con ayuda de los encargados de la organización. “Es un percance que no va a apagar mi luz y mi brillo”, dijo y aprovechó también para agradecer a “los ángeles” que le tendieron la mano. Un día después en Twitter dio la noticia de que sus maletas ya estaban con ella. Pero ese ángel fue su compañera de habitación Norma Humbes (Nicaragua), quien le prestó un vestido negro para una salida con las demás participantes.

Nayelhi con el outfit que le prestó Norma Humbes (Nicaragua), Cortesía

La cercanía la ha tenido con las concursantes latinas, según se aprecia en las fotos que circulan en plataformas.

EXPRESIONES conoció también que en sus cuatro valijas llevó dos vestidos para la noche final, uno de ellos para la preliminar y el otro para la gala de cierre. Llevó más de siete pares de zapatos, entre ellos deportivos y botas.

Los fanáticos han recibido bien la participación de Nayelhi, quien en las páginas especializadas aparece entre las favoritas del público. El tiktoker especialista en reinados de belleza Juanma Castillo la describió así en uno de sus varios videos analizando los looks: “Prepárense, esta negra va tras la corona. Véanla en algún top”.

Boceto de traje típico. Cortesía

Lo que va a lucir

La rutina de Nayelhi está siendo bastante agotadora. Se levanta muy temprano porque las actividades empiezan a las siete de la mañana.

Por la noche tiene una rutina de skincare muy detallada y además prepara sus outfits con antelación.

La modelo ha explicado en sus conversaciones en redes sociales que ha tenido varias grabaciones y aún no ha participado en una actividad en un grupo seleccionado, porque todo lo escogen poco a poco.

Regresando a su vestimenta, el traje típico fue diseñado por Carlos Aguilar. Este se llama Kaypimi Kanchik (Aquí estamos) y representa al padre Sol y la madre Tierra.

Además lleva indumentaria de Darwin Vaca, Edinson López, Jefferson Vera, Diana Espinoza, Marco Tapia, Paola Godoy, entre otros. Los turbantes son parte fundamental de sus outfits.

La nueva corona de Miss Universo. Cortesía

Tras la joya azul

En esta edición, que tendrá su gran cierre en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, hay algunos cambios. Por ejemplo, vuelven a participar países luego de estar ausentes algunos años: Angola, Belice, Birmania, Indonesia, Kirguistán, Líbano, Malasia, Santa Lucía, Seychelles, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay.

Además, por complicaciones de la COVID-19, Miss Letonia, Kate Alexeeva, no participará. Ella fue diagnosticada tiempo después de fin de año.

Y entre las favoritas para llevarse la joya que lleva por nombre Force for Good, traducido al español como Fuerza para el Bien, están: Colombia (María Fernanda Aristizábal), Perú (Alessia Rovegno), Venezuela (Amanda Dudamel), Filipinas (Celeste Cortesi), India (Divita Rai) y Estados Unidos (R’Bonney Nola).

De arriba a abajo por Nueva Orleans

Este año hay varias actividades más allá de las vinculadas al turismo. Por ejemplo, cinco participantes fueron escogidas para una sesión de fotos oficial para representar la campaña actual de una marca de cosméticos. Esta línea de maquillaje es la oficial del certamen. Las escogidas fueron Evlin Khalifa de Baréin, Celeste Cortesi de Filipinas, Ndavi Nokeri de Sudáfrica, Alicia Faubel de España y Anna Sueangam de Tailandia.

Otra actividad fue la participación de 25 chicas en el tradicional desfile Mardi Gras por las calles de Nueva Orleans con sus trajes típicos. Estos no lucieron completos por la complejidad de algunos atuendos y las chicas usaron zapatos deportivos.

Lo que dicen los expertos

EXPRESIONES conversó con tres expertos en reinados de belleza. Los primeros son la dupla que descubrió a Nayelhi y le aconsejaron que vaya a Miss Ecuador. Alexander Seme y Marco Muñoz explicaron la preparación que tuvo la esmeraldeña. “Descubrimos a Nayelhi en su primer desfile y desde ese momento ha tenido una preparación integral, desde nutrición hasta foto pose. Por eso sabemos que ella tiene mucho ímpetu y autenticidad, lo que la diferencia. En los concursos de belleza es cierto que debes de tener buen cuerpo y buena pasarela, pero si no conectas y no tienes energía, no logras un gran impacto. Nayelhi entra a un lugar y la observan. El mensaje más bonito que transmite es que es fiel a ella misma”, mencionaron. Para ellos, las candidatas de Colombia, Venezuela, Tailandia y Filipinas son las representantes más fuertes de esta edición.

Alexander Seme y Marco Muñoz. Cortesía

El director de Diosas, escuela de misses, José Hidalgo León, quien se encuentra en Nueva Orleans para asistir a la gala final, dio detalles de lo que ha cambiado este año en Miss Universo, lo que permite tener un panorama más claro de lo que se puede esperar con la nueva directiva. “Los que son fanáticos del Miss Universo aprecian algunos de los cambios de esta nueva organización. Ahora se redujo a dos semanas la competencia, antes era un mes; pero las entrevistas tendrán mucho más peso. Su nueva dueña tiene varias ideas novedosas, pero hay que esperar hasta la noche de la elección para decidir si fueron buenas o malas. Se espera que cambie lo que se denomina peso de banda y no sean siempre los mismos países los que queden en el top. A su vez, que la ganadora tiene que ser una líder”, explicó.

Sobre el desenvolvimiento de Nayelhi, también dio su punto de vista. “Nayelhi ha evolucionado muy bien y su participación ha sido bien recibida. Esperemos que el inglés no sea un obstáculo con el jurado”.