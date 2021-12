Miss Universo 2021: India se lleva la corona llena de fe

Este 2021 fue un año atípico para el Miss Universo. Con solo seis meses de diferencia se escogió a una nueva candidata, esto debido a la pandemia de la COVID-19.

Fue en mayo, cuando la mexicana Andrea Meza se llevó la corona. Pero este 12 de diciembre es ella la que le entrega la joya a su sucesora proveniente de India, Harnaaz Sandhu.

La recién coronada tiene 21 años de edad y es oriunda de la ciudad de Chandigarh y es de signo piscis. Actualmente está cursando su Maestría en Administración Pública y le encanta actuar, bailar, nadar y montar a caballo.

Su primer concurso lo realizó en 2017. En aquella ocasión se llevó la banda de su provincia.

En la edición 70 del Miss Universo India resaltó en la gala final gracias a su imponente pasarela e impecable imagen, la cual iba de la mano con su elocuencia y facilidad para responder. Como primera finalista fue elegida Miss Paraguay (Nadia Ferreira) y segunda finalista Miss Sudáfrica (Lalela Lali).

En su última publicación de Instagram, hecha 8 horas antes del certamen, ella escribió: “La fe no se ve. Se siente. Es el sentimiento que tengo en mi corazón hoy. Tengo fe en Dios, en mi familia y en las bendiciones que me han derramado. He disfrutado de mi viaje y, a medida que nos acercamos al final de este hermoso concurso, quiero revivir recuerdos con mi familia, mi Punjab. Quiero que todos sepan que estoy agradecido por todos y cada uno de ustedes y por todas las experiencias que tuve en estos meses”.

Ella terminó su mensaje con un claro: “Ya soy una ganadora. Los tengo a todos”.

La ganadora vivirá en Nueva York, en dónde cumplirá las actividades de la organización de Miss Universo.