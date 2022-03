Polonia ha dado un gran apoyo a Ucrania en el conflicto armado provocado por Rusia. Hasta la fecha ha acogido a casi dos millones de refugiados procedentes de Ucrania desde el 24 de febrero, el día del inicio de la invasión rusa a ese país.

También ha enviado apoyo militar. Todo aquello hace que muchas personas se pregunten si la colaboración y respaldo que ha brindado Polonia sirvió para que Karolina Bielawska ganara la simpatía de los seguidores y del jurado del Miss Mundo, desarrollado en Puerto Rico.

Tiene méritos propios. No solo es muy bella, a sus 23 años estudia un máster en Administración y disfruta haciendo trabajo voluntario, apostó por “enriquecer la vida” de otras personas. “Si quieres descubrir algo nuevo, intenta aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión”, respondió con soltura en la ronda de preguntas previa a su elección.

El proyecto Belleza con propósito, de Karolina, Zupa Na Pietrynie, brinda ayuda constante a las personas sin hogar, además de sensibilizar sobre este problema y luchar contra la exclusión social. La organización en la que participa reparte comida, paquetes de alimentos, bebidas, ropa, asesoramiento legal y apoyo médico profesional para casi 300 personas necesitadas en Lodz.

“En Polonia estamos haciendo un gran trabajo apoyando a los refugiados de Ucrania y el reto es que haremos todo lo mejor posible. Estoy muy orgullosa de mi nación, porque está realmente uniendo a mi pueblo. Y estamos trabajando en lo que nos divide, como la política, la religión o todo aquello con lo que nos dividimos como personas.

Estoy muy orgullosa de ser polaca en este momento”, dijo la reina de belleza al referirse a la guerra. También trabaja como modelo, le gusta nadar, bucear y jugar al tenis y al bádminton.

Ámar cumplió...

Gustavo Pacheco, padre de la representante ecuatoriana, Ámar Pacheco, dijo que su hija “hizo lo que había que hacer”. Era incierta la fecha de regreso de ellos a Ecuador porque estaban decidiendo si viajaban a Virginia, en Estados Unidos, con el fin de visitar al hijo de Gustavo (Andrés). “Hay que considerar disponibilidad de vuelos y costos. Además, Ámar tiene que cumplir con actividades luego de la gala de elección”. El músico acompañó a la reina de belleza en diciembre a Puerto Rico cuando se postergó el certamen y en este segundo viaje.

La nueva Miss Mundo con Ámar Pacheco. Cortesía

Opiniones

"Miss Polonia, además de ser una muñeca viviente, tuvo una competencia destacada y silenciosa, ya que no era de las favoritas, en la que todo apuntaba a las latinas. Si bien es cierto que muchos especulan que su triunfo se debe al apoyo que su país ha dado a Ucrania, considero que es una chica muy inteligente y que en ella no aplica el decir que las rubias son bellas pero tontas. De no ganar, el título se quedaba en México, porque para mí repetía la fórmula de Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018, también mexicana"

Édison Guerrero, preparador de misses

"Pienso que el resultado estuvo perfecto. Polonia se lo merecía. Además, es una mujer muy hermosa y, claro, para la organización es muy favorable tener a una Miss Mundo de aquel país, ya que Polonia ha recibido a la mayoría de los refugiados de Ucrania. Además, la belleza de Miss Polonia es formidable, es lo justo, muy aparte de intereses políticos o de guerras. Creo que este año el panel de jueces vio más la belleza física que la labor social".

Marco Tapia, asesor de imagen de Miss Ecuador