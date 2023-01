Flowers, un controvertido video para el nuevo tema de Miley Cyrus

La cantante estadounidense conocida en el medio por haber dado vida a la pequeña estrella de pop ficticia, Hanna Montana, hoy salta nuevamente a la palestra con un video que ha generado comentarios en internet.

En la grabación publicada en su cuenta de Instagram el 9 de enero se contempla a la artista desnuda tomando una ducha mientras canta una versión a capela de 'Flowers', el sencillo que se estrena el viernes 13 de enero y que forma parte de su octavo álbum de estudio, 'Endless Summer Vacation', mismo que será lanzado el 10 de marzo.

El ahora considerado teaser de carácter íntimo, en un día, ya cuenta con más de un millón de 'me gusta' y 15 mil comentarios. Algunos de sus fanáticos definen desde ya el disco como "legendario" y comentan a la cantante: “La melodía perfecta”, “Sigo enamorándome más y más de ti cada año”, entre otros halagos.

Miley Cyrus recibe 2023 con un nuevo sencillo titulado "Flowers" Leer más

Lo curioso respecto al lanzamiento del sencillo no es solamente la forma atrevida de cautivar la atención de sus fanáticos; la intérprete de temas como 'Angels like you' y 'Party in the U.S.A' ha elegido la fecha de lanzamiento de la canción el mismo día de natalicio del actor australiano Liam Hemsworth, de quien fue pareja por varios años y con quien llegó a contraer matrimonio.

Miley Cyrus tendrá nuevamente su fiesta de fin de año transmitida por la NBC Leer más

Cyrus no había lanzado un secillo desde 2020 y fue 'Plastic Hearts' su último trabajo de estudio. En este, la actriz, intenta recuperar la esencia del rock y los éxitos de la música norteamericana, a la par de grandes exponentes como Mark Ronson, en “High”, Billy Idol (en “Night Crawling”) y Joan Jett (en “Bad Karma”).

¿Qué sorpresas vendrán con el nuevo álbum? Luego de este aperitivo, no quedan dudas de que Miley llega para hacerse sentir.