El español Miguel Eugene, con cerca de tres décadas en el mundo de la hotelería, llegó a Ecuador el año pasado para ocupar la gerencia general del Hilton Colón.

El ejecutivo cuenta que su vocación lo llevó a prepararse académicamente, inclusive cuando se encontraba de vacaciones en la universidad. “Durante el verano, mientras muchos compañeros se la pasaban muy bien, me dedicaba a hacer prácticas en Francia, Canadá, Bélgica, entrené en cadenas de hoteles de lujo que me ayudaron mucho en el tema de los idiomas”, indica Eugene.

Ese background le sirvió para aplicarlo posteriormente en el trabajo que hasta hoy desempeña.

A pocos días de celebrarse el Día de San Valentín le preguntamos cómo se vive esta fecha, basándonos en su expertise.

De los diferentes lugares donde ha laborado, ¿cuál ha sido la ciudad o el país que lo festeja de forma curiosa?

Todos tienen un denominador común al celebrar el 14 de febrero, cenar, salir con la pareja o con grupo de amigos, pero curiosamente encontré en Colombia, donde viví cuatro años, que el tema de San Valentín no se celebra en febrero, sino a mediados de septiembre y es el Día de la Amistad, es muy curioso en relación con otros países que se centran en el Día de los Enamorados.

Digamos que en el resto de países todos tienen la misma temática, flores, chocolates y cena

Digamos que sí, con los eventos fuera de casa, las compras que se hacen, el tema de las flores que gustan de eso, las cenas, obsequiar una joyita. Cualquier detalle que le diga a la otra persona que te has acordado de ella.

Miguel comenta que no solo a las mujeres se les debe dar regalos en San Valentín, también a los hombres. Juan Faustos

El tema de las flores y el romanticismo no cree que ya está un poco pasado de moda, muchas mujeres ya no quieren eso, ni chocolates ¿habría que saber los gustos de la pareja?

Quizás sea lo más típico, romántico y clásico, pero bueno, ahora hay muchas alternativas. Puedes escaparte un fin de semana, desde ir a un hotel, al spa o un paseo ecológico. Hay que mantener el ser detallista y sorprender, eso es lo que se espera. Y no solo a la mujer le gusta recibir regalos y detalles, sino también al hombre. San Valentín es para todos los involucrados.

¿Y usted ha tenido regalos en esta fecha?

Sí, claro, en muchas ocasiones.

¿El que más le ha sorprendido?

Me gusta mucho la gastronomía. Siempre me ha agradado la experiencia de cenar en un sitio especial. A mí me conquistan por el estómago (risas).

AMOR SIN REGUETÓN

Usted que lleva varios meses viviendo en el Puerto Principal ¿qué me puede decir de la conducta del guayaquileño en fechas como San Valentín?

He ido conociendo a la sociedad guayaquileña, es muy alegre y estas fechas muy importantes les viene muy bien para salir de lo normal y lo corriente. La idea es hacer algo diferente y para eso estamos los hoteles.

¿Es así como se prepara la oferta?

Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos paquetes de fin de semana, también cenas. La demanda ha sido buena. No solo pensamos en los enamorados, también para los amigos que quieran pasarla rico.

Farra incluida...

La fiesta de fin de año fue un buen termómetro, una farra tremenda. Primero la cena y luego la fiesta. Recuerda que quien no baila, no conquista (risas).

¿Y cómo sería su cita ideal?

En un ambiente agradable, con música nada estridente, no creo que el reguetón sea lo más apropiado (sonríe), pero sí escuchar canciones de grupos de los 80 y terminando de comer, un ritmo para bailar en pareja como el merengue.