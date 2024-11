Michela y Andreina ya posan juntas en su viaje a Tailandia con Pandora

En el segundo día de su visita a Tailandia, Michela Pincay y Andreina Bravo, embajadoras de Pandora, decidieron responder a las especulaciones de sus seguidores sobre una posible enemistad. Tras ser preguntadas en redes sociales por qué no compartían contenido juntas o no aparecían juntas en fotos, ambas no dudaron en desmentir los rumores con fotos y videos en sus redes sociales.

Desmentido en redes sociales: "Mientras seamos las envidiadas y no las envidiosas, estamos bien"

Michela y Andreina compartieron un video en el que se les ve disfrutando de su experiencia y haciendo lip sync: "Mientras seamos las envidiadas y no las envidiosas, estamos bien". Este mensaje buscaría calmar los comentarios negativos de sus seguidores y reafirmar que no existe ningún conflicto entre ellas.

Sesión de fotos oficial de Pandora

El segundo día en Tailandia está marcado por una sesión de fotos oficial de Pandora, donde ambas lucen atuendos elegantes en blanco. Michela Pincay optó por un vestido corto, mientras que Andreina Bravo eligió un conjunto de pantalón largo y blazer.

La sesión de fotos, que forma parte de la experiencia que Pandora ha diseñado para sus embajadoras, sigue reforzando la presencia de ambas como representantes destacadas de Ecuador.

