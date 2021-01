Cada vez más, países de la región como Argentina y México, cuentan con un grupo numeroso de artistas que defienden la posición feminista. ‘Mi cuerpo, mi decisión’ es, quizás, la frase más escuchada por este grupo social y hace referencia, entre otras cosas, al derecho de practicar el aborto en el caso de un embarazo no deseado.

El slogan My body, my choice no es tan nuevo como algunos creen. Ya en los años 70 encabezaba la lucha de la mujer por defender su cuerpo, pero ha sido retomado con fuerza en los últimos años. Gucci, por ejemplo, lo incluyó en uno de sus diseños que presumía de un mix entre lo vintage y lo vanguardista, fiel a su estilo, en la comentada colección Un Himno a la Libertad del Cruise 2020 presentada en los Museos Capitolinos en Roma.

Pero, ¿qué piensan nuestras artistas? EXPRESIONES consultó a la cantante Sophy Mell y a la actriz Mare Cevallos para que nos den su opinión en este pequeño debate en el que varios personajes de la farándula nacional prefirieron no participar.

"Todos deberíamos tener esa oportunidad"

Este es un tema de salud pública, no de creencias ni de estar a favor o en contra de la vida, sino de mujeres y niñas que han sido abusadas. Además del trauma sicológico por la agresión física, no se les puede obligar a traer al mundo a alguien que también va a sufrir ese trauma, cuando esa mujer o esa niña ni siquiera estaba preparada para ser madre ni pidió lo que le pasó. No podemos violentar más el cuerpo de una mujer obligándola a que lleve a cabo un embarazo que no pidió, que no consideró y que no quiso.

Viví una situación delicada de pequeña y si hubiese quedado embarazada no hubiese sido justo para mí ni para la criatura que se nos obligue a vivir esa vida. No se debe considerar heroína a una mujer por abortar o por no hacerlo. Se trata de tener la capacidad de decidir, porque todos deberíamos tener esa oportunidad”. (Mare Cevallos, actriz)

Adelgazar como Adele, ¿sí o no? Leer más

"No nos corresponde la decisión de terminar con la vida de una persona"

No puedo imaginar lo que siente una persona que esté pensando en abortar, ya que no he pasado por esa situación. Es por eso que no juzgo, pero no estoy de acuerdo con el aborto.

Creo que la vida es sagrada y se forma en el instante que un óvulo y espermatozoide se juntan. No nos corresponde a nosotros tomar la decisión de terminar con la vida de una persona. Por eso creo que es importante la educación sexual.

Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que las mujeres tenemos siempre que actuar pensando en el peor escenario, una violación. No tomar bebidas que nos den hasta nuestros propios amigos o conocidos, no subirse en un carro si sospechamos de malas intenciones, no caminar solas por calles peligrosas... Nos toca estar a la defensiva para no vernos en la necesidad de considerar un aborto por violación, por ejemplo. Y creo que los padres deben enseñar a sus hijos, especialmente las mujeres, a evitar esas situaciones”. (Sophy Mell, cantante)