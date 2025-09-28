Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan un encuentro en Milan Fashion Week

La actriz estuvo en la pasarela de Dolce & Gabbana y compartió con la editora de moda

Meryl Streep en su rol de Miranda en El diablo viste a la moda.

Como parte del Milan Fashion Week, uno de los desfiles más esperados de la temporada de Dolce & Gabbana fue escenario de un gran encuentro: Meryl Streep reapareció convertida en su mítico personaje, Miranda Priestly, de El diablo viste a la moda.

La actriz desfiló en la pasarela y, entre aplausos ensordecedores, protagonizó un cara a cara con la legendaria editora de Vogue, Anna Wintour, quien habría inspirado a la temible Miranda.

El momento fue todavía más impactante cuando Stanley Tucci acompañó a Streep caracterizado como Nigel, el leal mano derecha de Miranda. La dupla revivió la esencia de la cinta que marcó a toda una generación de amantes de la moda.

Los actores están inmersos en el rodaje de la esperada secuela de El diablo viste a la moda, por lo que se especula que estas escenas en la pasarela milanesa podrían formar parte de la nueva película.

Juntas la gran actriz y la famosa editora de moda

El encuentro con Anna Wintour acaparó titulares y comentarios en redes sociales, ya que los fanáticos no descartan que también aparezca en la historia.

En videos compartidos por la edición estadounidense de Vogue, se aprecia la complicidad entre Streep y Wintour: ambas sonríen e intercambian palabras con evidente buen humor.

Por su parte, Wintour rompió casi dos décadas de silencio sobre el filme y, en el podcast The New Yorker Radio Hour, aseguró que la película le parece “una representación justa”.

La secuela de El diablo viste a la moda comenzó su rodaje el 30 de junio de 2025 con el regreso de David Frankel como director. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a interpretar sus icónicos papeles. A ellos se suma Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda Priestly, además de talentos como Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom y Patrick Brammall. El estreno mundial está previsto para mayo de 2026.

El largometraje, convertido en 'peli' de culto y fenómeno global, catapultó a la fama a buena parte de su elenco.

