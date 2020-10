Merlyn Ochoa, la reportera 'guayaca' que incendia las redes

Hace algún tiempo que la comunicadora del Canal del Cerro, Merlyn Ochoa, promueve una campaña denominada #Guayaca, un hashtag que va más allá de sus siete letras y que busca empoderar a la mujer, indistintamente de su profesión, ocupación u oficio.

"Llevo algún tiempo en esto, pero no había encontrado al fotográfo que captara mi concepto de lo que quiero proyectar. Mi intención es representar con gráficas en las que se vea de fondo Guayaquil y se observe a una mujer imponente, fuerte, voluntariosa y decidida como suele ser la guayaquileña. Así nacieron estas fotos con Cabrera y Costales".

Fuera de su labor como periodista de Ecuavisa, Merlyn continúa con su carrera de Derecho que tiene como finalidad realizar una segunda maestría, esta vez en Criminología, porque su objetivo es cubrir noticias que generalmente han sido endilgadas al sexo masculino.

"Me interesan abordar casos relacionados las redes del narcotráfico y el sicariato. En los operativos en los que he estado, soy la única mujer. No entiendo por qué no hay otras colegas. Bueno, generalmente, estos se dan muy tarde en la noche o en la madrugada y a veces te toca ir a la selva o a montañas y son coberturas riesgosas".