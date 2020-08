Las mejores tendencias de Instagram

Looks de influencers

A diario, muchas amantes de la moda revisan las redes sociales para inspirarse en los looks que usarán en sus próximas salidas. Aunque las casas de diseño presenten cada temporada grandes desfiles físicos o virtuales, las celebridades son quienes finalmente marcan las tendencias en la industria textil, debido a los vestuarios que lucen en sus sesiones fotográficas o apariciones ‘street style’.

SEMANA comparte los looks de las celebridades de Hollywood e instagramers que enamoran a sus millones de seguidores y que, desde ahora, usted también se puede animar a lucir.

Dove Cameron

La actriz y cantante estadounidense no solo destaca por su talento en el arte, sino también por sus imponentes looks que crean tendencia en el rubro de la moda y la belleza. Es conocida por sus selfis diarios en los que muestra el vestuario y llamativos looks que le gusta usar en sus sesiones de fotos. Durante su última producción, Dove confirmó que los flecos mantienen su protagonismo en la moda. Eligió combinar su top azul junto a una falda ceñida al cuerpo con lentejuelas, material ideal para eventos nocturnos.

Zendaya

La actriz y modelo, que saltó a la fama por su actuación en Disney, ahora es parte del top de las jóvenes mejor vestidas en el espectáculo.

Destaca en todas las alfombras rojas y eventos a los que asiste. Uno de sus looks emblemáticos es el traje sastre en tonos pastel con detalles en los botones, bolsillos y solapa de otro color que contrasta.

Este outfit es perfecto para eventos formales en el día o en la noche. Los colores pastel (rosado, celeste, amarillo) van bien en todo tipo de piel. Una opción para complementar este vestuario es usar tonos suaves en el maquillaje y labial rosa.

Olivia Palermo

La actriz, modelo e ícono internacional en el mundo de la moda es un referente para quienes prefieren lucir un estilo minimalista más sobrio y elegante, pero sin dejar de ser fashion. A diario, Olivia publica en Instagram los outfits que usa al salir de casa y no deja de dar consejos a sus seguidoras. La socialité generalmente opta por combinaciones monocromáticas en tonos claros o tierra.

Es conocida por usar faldas largas o vestidos amplios que le den comodidad durante el día. La tendencia de esta temporada es usar una camisa de algodón informal junto a prendas más formales. Las gafas estilo ‘cat eyes’ (ojos de gato) van bien para los rostros ovalados o triangulares (con frente más angosta).

Chiara Ferragni

La bloguera italiana es una de las influencers más reconocidas en redes sociales. Con más de 20 millones de seguidores, cada fotografía que publica con sus looks se vuelve tendencia.

En una de sus últimas apariciones, Chiara destacó con un look veraniego informal para la playa en el que demuestra que aún se mantiene en boga el layering (usar varios collares de distintos tamaños a la vez). Y regresa el estampado de rayas verticales, uno de los más favorecedores para todo tipo de cuerpos, pues estiliza visualmente la figura. Las ondas de agua en su cabello y maquillaje en tono dorado complementan su estilismo.