El año que está por terminar, la presentadora del reality 'Soy el mejor', de TC, Carolina Jaume, ha estado involucrada en conflictos personales. Uno de ellos, su sonado viaje a República Dominicana con Rayo Vizcarra, en el cual hubo algunos desencuentros; otro, la reciente denuncia de su exesposo Allan Zenck por supuesta violencia psicológica. Todo esto ha hecho que ponga las barbas en remojo en lo profesional.

Ya se alista la nueva temporada. El primer ciclo lo ganó Denisse Angulo y se dijo que ella sería la tercera presentadora. Tal vez es una estrategia del canal para que en caso de que Carolina se marche, no quedarse en el aire.

“Hasta donde sé, ella regresará a la segunda temporada del reality de TC. Considero que Carolina es una mujer con mucha experiencia y su imagen pesa mucho en un set de televisión, ya sea de actriz o de presentadora. Creo que Carolina no debe irse del programa”, opina el conductor Carlos José Matamoros.

Santiago Castro, de 'Calientitos TV', considera que Carolina “debe continuar porque sus problemas son sentimentales. Ella como trabajadora es cumplida y no da problemas. Merece el trabajo por sus dos hijos. Porque hasta donde tengo entendido, uno de los padres no quiere pasarle lo que se refiere a la alimentación. Será cuestión de tiempo que supere su ruptura amorosa. Su ego de mujer está afectado. Pero no es la primera ni la última. Justamente por sus hijos debe ser fuerte y salir adelante. Al final, el destino pondrá a cada quien en su lugar”.

Según el presentador Dieter Hoffmann, de Vito TVO, Carolina “debería tomar un descanso hasta solucionar sus problemas que la tienen en el ojo del huracán, hasta que regrese renovada”.