El príncipe Harry y su esposa Meghan no están nada satisfechos con las disculpas del diario The Sun por una columna que ataca de manera inmisericorde a la duquesa de Sussex.

La semana pasada, el expresentador del programa de autos Top Gear, Jeremy Clarkson, escribió que soñaba con el día en que Meghan “desfilara desnuda por las calles de todas las ciudades del Reino Unido, al mismo tiempo que la multitud le gritara ‘¡Vergüenza!’ y le lanzara excrementos”.

El periódico británico señaló que lamentaba la publicación de la columna, la misma que retiró de su página web y su hemeroteca, y expresó sus sinceras disculpas.

“El hecho de que The Sun no haya contactado a la duquesa de Sussex para disculparse demuestra sus intenciones. No es más que un golpe de comunicación”, afirmó el sábado un portavoz de Harry y Meghan.

“Si el público merece el arrepentimiento de la cabecera por sus peligrosas afirmaciones, no estaríamos en esta situación si The Sun no estuviera continuamente aprovechando y explotando el odio, la violencia y la misoginia”, añadió el vocero.

El polémico artículo suscitó un récord de quejas (más de 20.000).

Continuando con los duques de Sussex quienes saborean el éxito de la docuserie Harry & Meghan, que se exhibió en Netflix y batió el récord como el documental con más horas de visualización, se sabe que la mansión donde se grabó el dramatizado se vende por 33,5 millones de dólares.

Por si usted no lo sabía, la casa donde se grabaron las entrevistas no es de la pareja, sino que es una propiedad que pertenece al empresario y activista ecológico Mark Schulhof.

El caserón de dos pisos, tiene una increíble vista al mar y a la montaña, y cuenta con una serie de lujos: Un gimnasio, un teatro, un bar, una sala de juegos, una sala de meditación y piscina, entre otros. Posee seis habitaciones y siete baños, además de un garaje para cinco autos.

En el primer nivel se encuentra la suite principal que tiene salida a una terraza. La cocina abierta tiene una enorme isla y se abre a la sala familiar, donde se encuentra una acogedora chimenea.

En el exterior, un camino de piedra conduce a una casa de huéspedes, igual de lujosa, pero un poco más pintoresca que el resto de la mansión.