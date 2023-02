La comunicadora de medios como Alfa y GolTV sostiene, entre otras cosas, que para que una mujer permanezca en el periodismo deportivo debe prepararse y no ser solo una cara bonita. Aquí las otras frases que compartió con EXPRESIONES.

1 “Soy ingeniera en marketing, pero el fútbol es mi pasión. Me mueve desde muy pequeña y me gusta. Con el paso de los años tuve la oportunidad de adaptarlo a mi vida”.

2 “Para que existan más mujeres en el periodismo deportivo debe haber profesionalismo. Si bien es cierto lo hacemos más llamativo, atractivo e interesante, si no hay preparación ni la importancia necesaria a lo que hacemos, no trascenderemos y nos quedaremos en una cara bonita”.

3 “Siento que estoy en el proceso de alcanzar lo que quiero y cómo me quiero ver. Lo ingrato es que el paso de los años afecta más a las mujeres. La única forma de permanecer en el tiempo es con preparación”.

Cristopher Stewart promueve la lencería masculina Leer más

4 “Estoy buscando completar todo lo que quiero para, en algún momento, proyectarme siendo la periodista que quiero. Espero que no sea en un futuro muy lejano”.

5 “Mi manía son las muletillas que repito al hablar. Necesito dejarlas, me ha costado muchísimo”.

Meche indica que ser madre le cambió la vida en un 200%. "Con un hijo no hay final de temporada" Gerardo Menoscal

6 “Me encanta el sonido de la multitud en un estadio. Tantas personas concentradas en un solo lugar, esperando con emoción que comience el partido. Es algo indescriptible y se me eriza la piel”.

7 “Aunque me ofrecieran mucho dinero, no participaría en un reality. Cuando estaba en De campeonato (Canal Uno), los productores de BLN me querían para ese espacio y no acepté. Además de sacrificado, quedas expuesta y me da recelo”.

8 “Una de las lecciones aprendidas es que todo lo consigues con perseverancia”.

9 “Ser mamá es la experiencia más arrolladora que he vivido. Es increíble cómo otra persona te cambia la vida al 200 por ciento y cómo estás dispuesto, incluso, a dejarlo todo con tal de cuidar a tu hijo. Con él no hay descanso, no hay límites, no hay horarios ni final de temporada”.

Actores que le apostaron a la farándula Leer más

10 “En este instante extraño dormir. De hecho, la última vez que lloré fue por no poder hacerlo”.

11 “Mi vida no creo que se adapte a alguna producción de Netflix”.

12 “Me gusta mantenerme muy firme en la posición que hoy tenemos las mujeres. Hace mucho tiempo ya salimos de ese encasillamiento en que nos limitaban, cuando hoy podemos hacer mil cosas y de esas mil, en el 90% demostramos que somos buenas en lo que hacemos”.

Dice ser muy buena para los deportes, menos para el voleibol que es su favorito. Gerardo Menoscal

13 “He tenido la oportunidad de estar al lado de grandes referentes del periodismo deportivo del país y durante mucho tiempo, pero me gustaría compartir un espacio con el relator Miguel Simón (ESPN), quien es extraordinario. Su forma de transmitir lo que ocurre en cancha levanta pasiones”.

14 “Me encanta el voleibol, pero soy malísima para jugarlo. Sin embargo, me considero bastante buena para otros deportes”.

15 “Existe un queso para esta humita (risas), pero no puedo decir su nombre y es un queso muy rico”.

16 “No creo que haría un viaje astral. A veces me da algo de miedo saber más de lo necesario o indagar en cosas que no puedo manejar, o crearme traumas que no necesito”.

Actores que le apostaron a la farándula Leer más

17 “Me gustaría charlar horas de horas y sin mirar el reloj con Zinedine Zidane (exfutbolista y entrenador francés)”.

18 “Soy muy perseverante y constante, no me gusta dejar nada a medias. Soy de las que intentan todo hasta lograrlo. Si he agotado todos los recursos y no lo consigo, me retiro”.

SU MAYOR METEDURA DE PATA

“Ocurrió hace dos años cuando presenté a la plantilla de la Noche Amarilla. Hubo muchos problemas en ese evento, llovió, el sonido estuvo muy malo, hubo inconvenientes con el micrófono. No me escuchaba. En un momento de desesperación porque no podía controlar lo que no estaba en mis manos, justo el micrófono funcionó cuando mantenía una conversación con alguien tras bastidores. Se escuchó por todos lados, hasta llegó al televidente. Fue terrible lidiar con eso, se hizo viral. Lo peor es que como no sabían quién era, responsabilizaron a una compañera, alguien a quien estimo mucho. Fue muy feo”.