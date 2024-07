Matthew Perry: ¿quién hereda su fortuna?

Matthew Perry falleció en octubre pasado. Había elaborado un testamento del que no se conocen modificaciones posteriores

Faltan cerca de tres meses para que se cumpla el primer aniversario del fallecimiento de Matthew Perry y su herencia ya da de qué hablar. Según The U.S. Sun, el actor escribió su testamento en 2009, sin que se conozca alguna modificación posterior. Ese mismo año, el actor creó un fideicomiso con unos $ 120 millones, a lo que hay que sumar los $ 1.61 millones que tenía al momento de su muerte.

Hollywood: Las 5 estrellas más solidarias Leer más

(Te puede interesar: Matthew Perry: las autoridades siguen investigando las circunstancias de su muerte)

Según consta en el documento, los herederos son sus padres, John Perry y Suzanne Morrison, su hermana Caitlin Morrison y su exnovia Rachel Dunn. Pero Perry no solo indicó a quién quería dejarle su fortuna, sino que también especificó quiénes no deberían recibir nada. Dejó claro que, en caso de tener hijos, ni estos ni los hijos de sus exparejas tendrían derecho a su herencia. “Tampoco me ocupo intencionalmente de ningún hijastro o hijo adoptivo que tenga ahora o pueda tener más adelante”.

Mattew Perry, una famosa es investigada por su muerte

Meryl Streep llega a los 75 años Leer más

Esta información sale a la luz al tiempo que una noticia afirma que un famoso está siendo investigado por la muerte del actor que interpretó a Chandler Bing en la serie Friends. Es importante destacar que, aunque el intérprete tenía problemas de adicciones, todo indicaba que estaba en un buen momento con su salud.

Según la revista InTouch, responsable de esta información, la persona bajo investigación es una mujer que, a pesar de presumir públicamente de su sobriedad, es conocida como una ‘farmacia ambulante’. Fuentes indican que su nombre surgió después de que se vieron imágenes de ella acompañando a Perry al médico que le prescribía ketamina al actor. Precisamente el abuso de ketamina se menciona como la causa de su muerte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!