Matías Novoa: "Me interesaba incursionar en la dirección"

Proveniente de Chile, residió en México desde 2007 y tras su matrimonio con la actriz Michelle Renaud, Matías Novoa (44) se fue a vivir a España en 2024. Allá nació el primer hijo de la pareja, Milo.

(Te invitamos a leer: Camila Velayos sobre Danilo Carrera: "Es lo máximo y encantador")

Con ella protagonizó la telenovela La herencia, que se vio en Ecuador. Estuvieron en los Premios Platino, así como el exnovio de la mexicana, Danilo Carrera.

La historia de Matías y Michelle empezó en 2021 en el rodaje de la película Doblemente embarazada 2 y se hicieron buenos amigos. En ese momento, él se estaba separando de su segunda esposa, Isabela Castillo, y ella mantenía una relación con Danilo. Fue en La herencia que se dio el flechazo.

La relación se fortaleció y en mayo de 2023 comenzaron a sonar los rumores sobre un posible compromiso entre ellos. Se casaron y en la ceremonia estuvieron Marcelo (hijo de Michelle con su exesposo, el empresario y músico Josué Alvarado) y Axel (fruto de la relación de Matías con la actriz y modelo venezolana María José Magán).

“Ya estoy acostumbradísimo a España, siento que ha pasado el tiempo muy rápido. No lo puedo creer. Ya mismo Milo (en junio) cumplirá un año. La idea es quedarnos de largo. México siempre me abrazó y me ha abrazado, es como mi segunda madre, por así decirlo”, contó.

Ana María Orozco tiene a su Don Armando en la vida real Leer más

Matías Novoa ha intervenido en El señor de los cielos, ¿Quién mató a Sara?, Vencer el pasado, La Reina del Sur, Cabo, Vencer la culpa y Marea de pasiones. Este fue el último dramatizado que grabó en México.

Ahora incursiona como director. Para ello viajó a su tierra natal, Chile, donde nos contó que grabó el corto Malibú. “Fue maravilloso, me toca hacer otras cosas completamente diferentes. Me interesaba incursionar en la dirección, ya me estaba llamando la atención. Yo necesito expresarme de alguna manera u otra; a veces con la fotografía y esta vez se dio con un proyecto que se venía cocinando. Requiere tiempo y es un trabajo meticuloso, es un proceso creativo”.

No descarta volver a las telenovelas, “pero ahora prefiero las series y películas”, admite el chileno.

Líos con la madre de su hijo

Con María José Magán, Matías Novoa procreó a su primogénito, Axel. En ocasiones la madre del adolescente ha mencionado que mantiene un litigio legal con el actor por su manutención. Aunque ha recibido apoyo económico, según ella desde hace un año no recibía la pensión alimenticia que correspondía.

“A mi hijo nunca le faltó nada y nunca le faltará”, aclaró. La distancia geográfica (España-México) ha sido el principal obstáculo para que ellos puedan verse más a menudo. Sin embargo, su esposa, Michelle sostiene que Axel recién estuvo en España y que Matías es un papá amoroso y presente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!