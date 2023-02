MasterChef: Tras el pleito, Sara ya se lleva con Jamil

Las cocinas de MasterChef no son lo único que están en llamas. El ánimo entre sus participantes también está que quema debido a la presión, el encierro y el poco contacto con sus familiares. Por esa razón, en estos días se ha encendido una disputa entre Jamil Faour y Sara Arana que traspasó la pantalla e hizo que sus nombres se conviertan en tendencia en Twitter.

Los apasionados espectadores de esta cuarta temporada tomaron partido en las redes sociales y continuaron achacando o defendiendo a sus favoritos. Pero todo subió de tono cuando a Jamil lo llamaron “clasista” y a Sara “acomplejada”.

Es que en la pantalla de Teleamazonas se vio una fuerte pelea por parte de estos dos participantes, quienes no cocinaron debido a su intercambio de palabras. Que todo surgió por una pregunta que Jamil le soltó a Sarita: “¿Vas a cocinar o no?”, que ya estaba molesta con él por ciertas actitudes de su convivencia en la casa en la que viven todos los participantes.

En conversación con EXPRESIONES, Sara, alias La abogada del rap, deja claro que todo malentendido se quedó en el concurso. “La gente ha reaccionado de muchas formas. El público no sabe lo que vivimos a diario en la casa y la presión que sentía, sobre todo porque en mi proceso de MasterChef tuve muchas inseguridades. Me sentía intimidada porque algunos tenían más conocimiento de gastronomía. También extrañar a mi hijo, sentirme sola y dirigir la fundación mientras estaba lejos, con ayuda de mis hermanos, igual fue complicado”.

A esto agrega: “Jamil me dijo que yo no toque nada y que él cocinaría. Y luego solo me preguntaba si iba a cocinar o no, pero es tan estúpida esa pregunta, porque todos saben mi disposición siempre. Obvio iba a cocinar, estoy en un concurso de cocina. Cocinar con alguien que cree que no sabes nada o que no eres buena sí es frustrante, nadie sabe cómo estamos internamente. Y Jamil ya me había sacado de quicio por comentarios que hacía sin pensar en cómo podría hacer sentir a la gente”.

Tras los gritos, los concursantes han vuelto a tener una relación cordial y no se consideran enemigos. “Yo quiero a Jamil. Lo considero un amigo de esos que te dice las cosas sin filtro, siempre he dicho que de él sé qué esperar, lo malo y lo bueno. También sé que su ego lo ciega a hacer comentarios hirientes muchas veces, pero también es una buena persona. Le llegué a tener mucho cariño y le tengo respeto y admiración, porque realmente es un gran cocinero y las veces que podía ayudarme sobre cómo hacer alguna preparación, me ayudaba sin negarse. Tal vez nuestras personalidades chocan mucho, pero siento que lo quiero como a un hermano”.

Ya a modo de broma concluye que solo hay algo en lo que jamás la podrán superar: sus patacones. “Ni a Jamil le salen como a mí”. Sara pronto lanzará música nueva con su característico hip- hop.