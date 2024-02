En la Berlinale, el estadounidense Martin Scorsese (81) recibió el Oso de Oro honorífico por su trayectoria. Ahora trabaja en un filme sobre Jesús, del que habló con el Papa Francisco en una visita al Vaticano el pasado 31 de enero. “Quiero hacer una película sobre Jesús que sea diferente, provocadora, reflexiva, y espero que también entretenida”, indicó el director, productor y guionista en Berlín.

Añadió que su interés por el catolicismo y por el sacerdocio -de joven quiso ser cura- le llevó a realizar en 2016 la película 'Silencio'. Ya en 1988 había rodado 'La última tentación de Cristo' que, en aquel momento, causó gran polémica.

Martin Scorsese ha estado al frente de más de 70 largometrajes. Se explayó sobre la esencia del oficio. “Lo que está de moda muere en un día, lo que tiene valores permanece”.

Llegando al evento. Agencias

Sobre si la tecnología amenaza al cine, dijo que “el cine no está muriendo en absoluto, está transformándose, nunca estuvo destinado a ser una cosa u otra”, y llamó a “no tener miedo de la tecnología”, pero a no ser esclavos de ella.

Su última cinta fue la aclamada 'Los asesinos de la luna', protagonizada por sus actores fetiche Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Relata el caso real de los asesinatos de miembros de la tribu Osage en los años veinte, tras descubrirse petróleo en la reserva de esta comunidad india en Oklahoma.

En Berlín se reconoció su trayectoria. Agencias

Entre sus muchos otros filmes figuran 'Taxi Driver' (1975, Palma de Oro en Cannes en 1976); 'Toro salvaje' (1980, que fue presentado en la Berlinale de 1981 fuera de competición); 'After Hours' (1985, premio al mejor director en Cannes en 1986); además 'El color del dinero' (1986), 'Goodfellas' (1990), 'La edad de la inocencia' (1993), 'Casino' (1995) y 'Gangs of New York' (2002, presentado en la Berlinale del 2003 fuera de concurso y nuevamente en la del 2010 en la sección de retrospectiva).

También están 'El aviador' (2004), 'Infiltrados' (2006), 'Shine a Light' (documental sobre los Rolling Stones que abrió la Berlinale del 2008), 'Shutter Island' (Berlinale del 2010 fuera de competición), 'Hugo' (2011), 'El lobo de Wall Street' (2013) y 'El irlandés' (2019).

Por ello recibió el Oso de Oro honorífico en esta edición. Este año tiene diez candidaturas a los premios Óscar, que se entregan el 10 de marzo, por Los asesinos de la luna, entre ellas las de mejor película y mejor dirección.

Con su hija, Francesca Scorsese. Agencias

En su nuevo proyecto de cine, Martin Scorsese está frente a las cámaras como actor. Julian Schnabel se encuentra desarrollando una película sobre la vida del famoso poeta Dante Alighieri, en la que el cineasta interpreta a un sabio anciano que guiará a Dante para escribir su obra más importante: 'La Divina Comedia'.

'In the hands of Dante' es el nombre del largometraje. En una entrevista para Variety, Julian Schnabel destaca no solo la participación del director, sino también el elenco estelar que incluye a Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler y Al Pacino.

La trama se centra en un manuscrito original de 'La Divina Comedia' de Dante Alighieri, descubierto en la biblioteca del Vaticano y que, eventualmente, llega a manos de un jefe de la mafia en Nueva York. Esto desencadena una serie de eventos que reflejan el propio viaje del poeta y escritor italiano. El filme alterna entre los siglos XIV y XXI, mostrando vidas paralelas de los personajes en diferentes épocas.

Oso de Oro honorífico. Agencias

Aún se encuentra en etapa de edición, pero se espera que vea la luz en el próximo festival de cine de Venecia que se llevará a cabo entre el 28 de agosto al 7 de septiembre de 2024.

Scorsese no solo es parte del elenco principal, también figura entre los productores ejecutivos del proyecto.

Su primera aparición como actor fue en 'Who’s that knocking at my door' (1967), película que además marcó su debut como director. Desde entonces, ha hecho muchos cameos y apariciones interpretándose a sí mismo en varios de sus filmes. Probablemente, su actuación más recordada es la de Sykes, el pez globo de la cinta animada de Shark Tale, en 2004.

