En conversación con El País digital de España, la cantante Marta Sánchez habla de su carrera y de su último single, Contigo, que desde la semana pasada se mantiene en el ranking más alto en Europa, superado solo por Shakira y Miley Cyrus.

Su letra dista mucho del despecho. “Es que estoy enamorada”, dice. De hecho, la letra está dedicada a su pareja, Federico León, el empresario canario con quien lleva ya más de cuatro años de amores. ”No soy nada, sin ti no soy nada. Yo sin tu amor no soy nada”, reza parte de la letra. Esto, claro, en absolutamente contraposición a lo que dice la colombiana de su ex, Gerard Piqué.

“El espíritu de los tiempos dura una semana. Estamos metidos en un despecho explícito, pero siempre se ha cantado al despecho. Lo que pasa es que, si una cantante es más explícita de la cuenta, pues todo el mundo habla de ello. Lo de Shakira a la prensa les viene muy bien. Pero es su elección. Ella sabrá dónde se mete”, dice respecto al tema que ha causado furor en el mundo entero y que, ni siquiera el amor, ha podido desbancar del primer lugar en escuchas.

Resulta interesante, eso sí, recordar que Marta Sánchez presume de 37 años de carrera y que, estar en el top 3 de la mano de Contigo no es un asunto despreciable. Al preguntarle cómo va su vida, responde: “A full, con mucho trabajo y mucha ilusión. Siendo un poco el capitán del barco. Dejé hace unos años Universal (2014), y me defiendo muy bien. Hago lo que me apetece, cómo me apetece y con quién me apetece; la música que me apetece. Para una artista con una carrera longeva como la mía es una maravilla poder disfrutar unos años como eliges”. En pocas palabras, se siente libre.