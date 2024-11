Marius Borg: Un chico problema con un padre con un oscuro pasado

El problemático hijo de Mette Marit, Marius Borg Høiby llegó al mundo hace 27 años. Un bebé que nació como un plebeyo. Es fruto de una relación de adolescencia de la actual princesa de Noruega.

Ella tuvo a su primogénito con 24 años. Lo hizo junto a Morten Borg, su pareja de entonces y con el que vivió una tormentosa historia de amor. La ruptura definitiva entre ellos se dio en 1997.

Se conoce que él continúa manteniendo una buena y estrecha relación con Marius Borg. Pese a la polémica que ha estallado tras sus reiteradas detenciones, todavía no se ha pronunciado al respecto.

Su padre no es ningún santo

En 1991, Morten Borg fue detenido por posesión de drogas. Un pasado marcado por las sustancias ilegales y que ahora vuelve a salpicar de lleno a la familia. Cuando Haakon de Noruega presentó a Mette-Marit como su pareja, el pueblo no la recibió con los brazos abiertos. Criticaban su pasado de fiestas y sus experiencias con las "drogas recreativas".

Una vez que Haakon y Mette-Marit se dieron el 'sí, quiero', Marius Borg se crio como un royal más pese a no tener sangre real. Recibió la misma educación que sus dos hermanos, Ingrid (20) y Sverre Magnus (18). Sin derecho a formar parte de la línea de sucesión, por motivos obvios, ha vivido toda su vida en palacio. No tardó en ser denominado como la oveja negra de la familia por todos los escándalos, menores y de mayor importancia, en los que ha estado implicado.

En 2014 protagonizó su primera polémica al poner en peligro a todos los miembros de su familia. Como cualquier adolescente, compartió en sus redes sociales, ahora privadas, información sobre sus vacaciones y la ubicación exacta en la que se encontraba. En otra ocasión, decidió vender a través de una aplicación de segunda mano una Harley Davidson. Indicó su número de teléfono y puso la dirección de la residencia real.

Marius lo ha intentado todo en el mundo laboral: sin éxito. Ha recibido la mejor de las educaciones, al igual que sus hermanos pequeños: estudió finanzas en California, diseño en Milán, y se tomó un año sabático con todos los gastos pagados.

Fue una de las grandes ausencias en la fiesta que los príncipes Haakon y Mette-Marit organizaron con motivo de su 50 cumpleaños. Aunque alegó que no se encontraba bien, esa misma noche se dejó ver en una reunión.

Sus exparejas, sus víctimas

El joven se vio involucrado en una violenta pelea que culminó con el primogénito de la princesa detenido. Aquí fue acusado de agredir verbal y físicamente a su novia.

Después de hacerse públicas todas estas informaciones, el propio Marius reconoció los hechos: "Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad con alcohol y cocaína después de una discusión. Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi crianza y mi vida adulta he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado".

Se conocieron más testimonios de víctimas que le acusaban de violencia física y psicológica. Un tema grave y serio que el propio Marius se ha tomado a broma, compartiendo en sus redes sociales polémicas imágenes en las que se le ve riéndose de las portadas que protagoniza en los medios locales.

El 14 de septiembre se dio la segunda detención. Saltarse la orden de alejamiento contra una de sus exparejas. Quedó en libertad a las horas de su arresto, pero su vivienda fue registrada en busca de pruebas. Aquí encontraron drogas y armas.

Marius Borg habría sustraído las tarjetas de crédito emitidas a nombre de la institución real para su propio ocio y disfrute. También ha organizado, a espaldas de su familia, fiestas en el palacio de Skaugum que incluían el alcohol y drogas.

El 18 de noviembre fue detenido de nuevo en Oslo. Ahora los cargos son otros, más graves y que demuestran la libertad con la que ha estado viviendo en este último año. El díscolo y conflictivo hijo de Mette-Marit está acusado de presunta violación.

Será el próximo miércoles cuando quede en libertad a la espera de una decisión definitiva por parte de la justicia.

