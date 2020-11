Mariana Burgos: letras y números con aguja e hilo

Ya desde la infancia, Mariana Burgos centró su interés en observar la diversidad que habita en el bosque protector Cerro Paraíso. Es aquel el que hoy rodea las afueras de su atelier.

Esa mirada marcó su rumbo en el diseño de indumentaria. En cada una de sus colecciones, caracterizadas por románticos trajes, ha evitado generar residuos de textiles en pro del medio ambiente.

Actualmente, además de dedicarse a la docencia y a diseñar, ha lanzado su emprendimiento Mimar, en donde la educación se viste de moda. Un proyecto fiel a sus pasiones, el de la docencia, usar telas orgánicas y la ayuda social.

Moda que educa

Como mamá, Mariana es igual al resto de padres esmerados en la educación de sus hijos, más aún en tiempos de pandemia, donde les toca ser tutores desde casa. Es entonces, que decidió en esos meses crear un proyecto en donde haya looks didácticos. “Mi objetivo es afianzar más los lazos afectivos y que los nenes aprendan jugando”, dice.

Como madre, conoce bien las necesidades de aprendizaje de los más pequeños. Álex Lima // EXPRESO.

Las prendas compuestas por camisetas, bodies o vestidos se caracterizan por tener velcro en el centro, donde el niño podrá colocar números, letras o figuras con colores.

Están destinadas para edades desde 2 hasta 10 años. “Me centré en las materias como matemáticas y lenguaje. Entonces pueden practicar las tablas de sumar o restar, y asimismo formar palabras o nombres, solo con pegar y despegar los velcros ya sea en la prenda de la mamá o en la que ellos vistan“, explicó.

A todo esto le aporta un toque fashion. En el caso de las niñas, las blusas y vestidos tienen mangas con terminaciones de tules o lentejuelas. Los colores que matizan esta colección son el blanco, azul, rojo y el rosa.

“Todo ha sido confeccionado con algodón orgánico, una tela suave que no irrita la piel de los niños o adultos y, sobre todo, permite que la prenda perdure con las lavadas”, comenta sobre este material amigable con la naturaleza.

La naturaleza está presente

Si bien ya tiene su primera colección didáctica expuesta en perchas, ya prepara el siguiente lanzamiento en el que son protagonistas los estampados elaborados con técnicas ancestrales. “No podemos perder lo que nos identifica como cultura. Mi intención es que ciertas técnicas con estampados vuelvan a ser un auge y no se use tanto el sublimado que a la larga puede afectar la piel. Hay que volver a lo natural”, comenta.

Es así que apuesta a estampar con lo que provee las frutas y semillas. “Al estar al lado de un bosque quiero ir en armonía con eso. Estas prendas son parte de esta tendencia moda didáctica. Son para madres e hijos, y la finalidad además de la educación ambiental, es recobrar cómo se estampaba antiguamente”, agrega.

De esta forma Mariana busca ayudar al medio ambiente y concienciar sobre el tema. A modo de anécdota cuenta que durante los meses de cuarentena volvieron a ver al oso perezoso en el bosque protector. Una razón suficiente para no contaminar a través de la moda.

Mariana es también una activa defensora del medio ambiente, interés que plasma también en sus diseños. Álex Lima // EXPRESO.

El fin social, una necesidad

Al emprender la marca Mimar, Mariana se vio en la necesidad de contribuir a quienes más necesitan, sobre todo por todo lo transcurrido en el 2020. “Un porcentaje de las ventas irá destinado para comprar necesidades básicas de las madres que no cuentan con suficientes recursos económicos. A mí no me gusta decirles madres solteras, sino llamarlas ‘mujeres por dos’, porque solas se las ingenian por conseguir todo para sus hijos”.

Es así que desde pañales y leche hasta colchas son parte de ese kit que armará y dará en los recorridos en las calles. “Más adelante la idea es tener mapeado en qué sectores se ubican y agruparlas para ver de qué otra manera se las puede ayudar. A veces, con dinero no es lo ideal, pero si las capacitamos creo que es la mayor ayuda que se le puede dar a una persona para que tenga ingresos”.

Es así como se va reinventando su atelier. Ya no es solo vestidos de alta gala sino que sus perchas se llenan de moda didáctica y que ayuda en pro del bien común.

Cuatro ventajas de vestir algodón orgánico

Al ser un tejido natural, no es nocivo para la piel y es transpirable.

Durante el proceso, la tela no se somete al uso de pesticidas ni productos químicos agresivos. Es entonces que no solo es buena para la salud del consumidor, sino también para la del que la produce, desde el agricultor hasta la persona que la confecciona,

La prenda es más resistente y duradera.

Beneficia al medioambiente, al reducir la contaminación del suelo, del aire y del agua.

Sobre ella

Esta guayaquileña de 39 años es diseñadora de moda. Se ha formado en Ecuador y Argentina y tiene un máster en España, en todos estos países obtuvo las herramientas necesarias para transitar su carrera.

Da capacitaciones de corte y confección en Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), también es docente de patronaje en Chiolecca Fashion School.

Mariana Burgos está involucrada en el cuidado del bosque protector Cerro Paraíso.