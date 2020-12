María Teresa Guerrero: "Mis piernas me han dado las mayores alegrías"

En nuestro reciente viaje a San Francisco coincidimos con la 'Flaca' Guerrero. La expresentadora de En contacto dejó claro que su prioridad hoy es el deporte. Su vida transcurre en el condado de Marin, entre competencias y viajes dentro y fuera de Estados Unidos. La también actriz hizo una pausa para compartir su manifiesto con EXPRESIONES.

1 “Continúo con la manía de recoger todo vaso, cuchara y tenedor que no esté en su sitio. Mi esposo ni siquiera termina de comer y ya le quito el plato para guardarlo (risas)”.

2 “Sufro de vértigo y hasta hoy tengo miedo de volar. Aunque viajo bastante por mi trabajo, me da miedo la altura. No me asomo a balcones altos porque me dan ganas de vomitar”.

3 “Le tengo fobia a la cucaracha voladora”.

4 “Me molesta que me mientan y que se aprovechen de mi ingenuidad, a veces”.

5 “No me interesa ahora perder una carrera. De pelada me picaba mucho y confieso que hasta hace un par de años. Con el tiempo aprendí que es bueno perder y a veces hasta me gusta porque se aprende”.

6 “Nací deportista y moriré deportista. Si no estuviera en esta profesión seguiría en la televisión porque he sido mujer de comunicación toda la vida”.

7 “Una fábrica en Quito pensó en mí y hoy tengo mi propia línea de ropa con mi nombre. Me pareció espectacular trabajar con ellos, es económica, puro nylon y de alta calidad”.

8 “Es una responsabilidad inmensa utilizar mis redes sociales para motivar a la gente a tener una vida saludable a través del deporte”.

9 “Hay una línea muy delgada entre influencer y ser influyente. No me gusta la palabra influencer ni me presento como tal, eso se lo dejo a otros. Prefiero que la gente me vea como una persona real y responsable en lo que hago”.

María Teresa con el autor de esta nota en San Francisco. Santiago San Miguel

10 “Salí de la televisión en el momento perfecto. Después del accidente que tuve decidí vivir y volcarme a lo que me llena y me hace feliz. Hubo un momento en que ya no me sentía contenta en la pantalla ni en lo que aportaba”.

11 “Nunca quise ser parte del sistema por aceptar un cheque alto ni ser famosa. Quería ser yo, vivir mi pasión, consciente de que la vida se puede acabar en un minuto. Valoro muchas cosas y los temores estarán ahí, pero soy feliz”.

12 “Me mudé hace seis años de Ecuador y no veo la tele de mi país, lo poco que he visto me llega por las redes sociales y no me agrada, no voy a juzgar ni criticar, simplemente no es mi estilo. Yo hice otro tipo de televisión”.

13 “Cuando hacíamos En contacto teníamos una sintonía muy alta estando en el horario de la mañana, pero vendíamos otro tipo de contenido. Hoy sé que las cosas han cambiado y los gustos del televidente también”.

14 “Mi vida es pura pasión y podría definirse en dos canciones: California dreamin’ y Voy a mil, las dos van conmigo”.

15 “Mi mayor referente de vida siempre será mi padre (Alberto Guerrero), quien ya no está conmigo, un hombre que me enseñó a buscar mis objetivos y a no tener miedo. Él siempre quiso que sea deportista antes que presentadora de televisión y no pudo ver lo que he logrado”.

16 “Soy mujer de metas y las que no puedo cumplir, las vuelvo a repetir hasta lograrlo. Soy de las que se cae y se vuelve a levantar”.

17 “Tengo un proyecto con animales que pronto verá la luz y lo compartiré con todos”.

18 “Me encantaría cumplir un Ironman 70.3 en todos los lugares del mundo donde pueda ir y quedar primera en el ranking”.

Este sábado 5 participará en el Challenge Daytona, la carrera del año. Cortesía

19 “Admiro a los deportistas que no tienen las posibilidades económicas para entrenar ni competir. Si me piden algo, una voz, un apoyo, un reclamo, ahí estaré. Sé lo que cuesta salir a entrenar, competir y destacarse no es fácil. Hay muchos Richard Carapaz esperando una oportunidad”.

20 “Primero soy deportista, luego mamá de Pinchi, esposa, presentadora de televisión y, al final, actriz. Y eso que estudié Artes Escénicas, pero es lo que menos me apasiona”.

21 “El aborto es un tema controversial. No estoy de acuerdo con que niñas den a luz porque lo ven como un pecado cuando han sido violadas. En qué cabeza esa criatura puede ser madre”.

22 “El racismo es para gente ignorante. Falta educación para entender que a estas alturas no debería existir. En cuanto al matrimonio igualitario, la gente debe casarse con quien le dé la gana, amor es amor en cualquier parte del mundo”.

23 “Antes de visitar a San Pedro, debo aprender a tocar la armónica, competir en Kailua-Kona (Hawái), Nueva Zelanda y Tailandia y correr la maratón en la Gran Muralla China”.

24 “Lo que más extraño de Ecuador aparte de mi familia y mis amigas, es la comida, principalmente el verde y el caldo de manguera. No extraño para nada la delincuencia ni salir en bicicleta con miedo a que me maten como le ocurrió a una amiga”.

25 “Las redes sociales las uso para comunicar lo que quiero, a los ‘haters’ ni siquiera les respondo, hacerlo es ponerme al mismo nivel. En Twitter pongo lo que quiero y no reviso si me responden”.

26 “La película de mi vida se llamaría Hazlo con miedo, hasta que el miedo te tenga miedo".

DOS CURIOSIDADES

Sus piernas largas la acomplejaban de chica. En el colegio le endilgaban apodos como el de Jirafa. “Recuerdo que cuando tenía 14 y 15 años iba a una fiesta y ningún niño bailaba conmigo porque me llegaba al ombligo. Todo cambió a los 18, cuando empecé a modelar, luego trabajé en televisión y hoy esas piernas me han dado las mayores alegrías en el deporte, ahora las amo, son lindas y me encantan”.

No lleva el número de competencias ganadas ni perdidas, pero cuenta con 35 Ironman 70.3 terminados. “Ahora me preparo para correr este sábado el Challenge Daytona, me alisto para mi sexto mundial ya clasificada. Gané los de Ecuador, Cozumel (México), también he obtenido muchos segundos y tercer puestos”.