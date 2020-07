María Teresa Guerrero: "Me da pena no volver a Ecuador"

La expresentadora de televisión, María Teresa Guerrero, vive hace algún tiempo en el norte de California, concretamente en Marin County, cerca de San Francisco.

Debido a la propagación del coronavirus, el estado volvió a cerrar establecimientos comerciales como restaurantes, bares y tiendas. Contactamos con la popular 'Flaca' para saber cómo vive estos tiempos de pademia y con la reciente medida empleada por el gobernador Gavin Newson. "Es un caos, lo único que hago es montar mi bicicleta y correr. El distanciamiento social es básico para mí, a la única persona que veo es a mi esposo y de ahí a un compañero ciclista y separados".

Confiesa entre risas que lleva meses sin ir a una peluquería, arreglarse el cabello y las uñas de las manos. "Acá donde vivo, la gente es muy respetuosa con lo de conservar la distancia y llevar mascarilla. Nadie entra a un supermercado si no la tiene. Texas está peor que California porque allá reabrieron todo muy rápido".

Lamenta no poder venir a Ecuador a visitar a sus familiares y amigos y tratarse su dentadura, pues la aerolínea en la que tenía previsto viajar esta semana, le canceló su vuelo. "Hay que esperar hasta agosto, veamos. Por un lado mejor, las pruebas para detectar la Covid-19 se demoran en dar el resultado, me hice dos hace una semana y nada. Entonces, me hubiese tocado llegar a un hotel a hacer cuarentena y no hubiese sido nada bonito".

Vivir en Marin le proporciona mantenerse activa y llena de energía. Cortesía

Su único contacto con la sociedad es cuando compra comida en el super, por lo demás no se siente incómoda, pues vive en un lugar rodeado de montañas y viñedos. "Mis vecinos son los venados (risas). Las compras grandes las hacemos una vez por semana. La oficina de Danny es la casa, el clima es perfecto todo el año. Ahora entiendo por qué es caro vivir al norte de California. Vivo en un paraíso, en una burbuja y la verdad no me aburro, pero claro que me da pena no volver a Ecuador".

Espera que, quienes viven dentro y fuera de Estados Unidos tomen conciencia de los riesgos que implica contagiarse de este virus que ha matado a más de medio millón de personas alrededor del mundo.