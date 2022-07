Cansada de la inseguridad es como se siente la actriz y empresaria ecuatoriana María Fernanda Ríos. Ella sufrió un robo el martes 19 de julio al salir de una tienda de telas en el centro de Guayaquil cuando le arrebataron el collar que llevaba. Esto le dejó marcas y heridas en su cuello y pecho.

La noticia la dio ella misma por medio de redes sociales. "En un segundo, una cosa que se me abalanzó, me cogió, me arrancó lo que tenía aquí (en el cuello), no era nada de valor, ni una cadena fina, era algo simbólico, pero fue horrible, me lastimó, me salía sangre”. Ella relata que quedó en shock y el hombre salió corriendo.

Ya más tranquila, pero aún con los rasguños en su piel, la tarde del 20 de julio volvió a conversar con sus más de 1.4 millones de seguidores, y agradeció el apoyo y preocupación que tuvieron por ella.

"Quiero darles las gracias por todos los mensajes de apoyo que me han dado. Tengo miles mensajes que me dicen que están felices de que no me haya pasado nada. Me siento bendecida por todos ustedes. Es motivador esto porque puedo seguir exponiendo lo que pienso y ser la voz de muchos", expresó.

La actriz recordó la indignación e impotencia que siente por la inseguridad que vive el país. "Todos merecemos vivir en una ciudad completamente segura. No nos merecemos nada menos".

María Fernanda Ríos, a la par de su línea de ropa, también tiene su escuela de modelos. Esta semana tendrán una clase de voguing junto con el bailarín Jeffrey Véliz.