Marcos Mondaini (36) sonríe ampliamente cuando saluda. Le corre sangre argentina por las venas y es quizá de su ciudad natal, Roque Sáenz Peña, de donde heredó esa calidez humana que transmite.

Recibe a EXPRESIONES en las oficinas de su segunda casa, en un primer encuentro que describe lo que hoy es su día a día como director deportivo del Club Sport Emelec, cargo que ocupa desde enero de 2021.

Marcos Mondaini habló de los contagios y la realidad entorno al delantero Leer más

Con su característico carisma, confiesa que posar para producciones fotográficas no es algo que domine. Sin embargo, logró salir de su zona de confort y aceptó este cara a cara para hablar no solo de fútbol.

¿Al igual que Ronaldo prefiere el agua en lugar de la soda?

El agua y también el mate.

¿Hay algo más argentino que el mate?

¡No! (risas) Lo tomo por costumbre. En la mañana o en la tarde - noche cuando llego a casa.

¿Con quién tiene pendiente tomarse uno?

Con nadie. Soy una persona joven, pero el fútbol me ha hecho madurar y aprendí a decir las cosas en su momento.

Hernán Galíndez: "Quiero hacer historia como ecuatoriano" Leer más

¿El calorcito de Guayaquil es parecido al de su tierra?

Te cuento que en mi ciudad el verano es de 35 a 40 grados. A mí siempre me gustó el calor. Entonces la verdad es que Guayaquil me encanta. Su clima, su gente, todo. Ya soy ecuatoriano.

¿Y tiene su lugar favorito?

Te podría decir que el estadio. Me hace bien venir acá.

Hablando del equipo… ¿Qué tal trabajar como director deportivo?

Tiene otras responsabilidades; distintas a ser jugador, pero lo disfruto. Lo que no ha cambiado es mi compromiso por el club y eso a mí me motiva a seguir trabajando y a perseguir la excelencia.

¿Se quedó con la pica de jugar contra alguien?

De pronto me hubiese gustado competir en Europa, por ejemplo, una Champions League.

¿Y en el PlayStation?

¡No! Soy malo con todo lo que tenga que ver con el play.

¿Cómo celebra los triunfos de Emelec? ¿Es buen anfitrión?

Puedo serlo cuando me lo propongo. Armar asados es mi favorito.

¿Y de acá, con cuáles platos se queda?

Me gustan el ceviche, el encebollado, el bolón, los patacones… Me gusta probar de todo.

Pero se mantiene en forma, ¿cómo se cuida?

Hago una rutina de 40 o 45 minutos de carrera, solo cardio. Y una vez por semana juego pádel con amigos.

¿Cuarteto, cumbia argentina o salsa choke?

Más cumbia y rock argentino. Callejeros es mi banda preferida. También La Renga, Las pastillas del abuelo, Los piojos, La Bersuit...

Ha sido romántico…

Sí, me gusta más lo romántico.

Los futbolistas suelen ser el amor platónico de muchas. ¿Usted tiene alguno?

Jennifer Aniston podría ser…

¿Qué es lo más atrevido que le gritó alguna chica desde tribuna?

No recuerdo. No sé, tal vez me ven muy serio. Me han insultado, sí.

Conoció a Maradona cuando tenía quince años. Miguel Canales // EXPRESO

Argentina en su corazón

Marcos asegura que nunca pensó en otra cosa que no sea ser futbolista. “Desde niño siempre soñé con esto, era lo que me gustaba, se lo dije y pelee por conseguirlo”.

Y lo logró. Metió goles para el Boca Juniors y luego hizo carrera en países como Uruguay, Colombia, USA y Ecuador, donde actualmente reside y está nacionalizado.

¿Pudo conocer a Maradona?

Sí, en ese momento tenía 15 años. Estaba entrenando en Boca con mis compañeros y, de repente, vemos a una persona rodeada de guardaespaldas. Era Diego que venía ahí. Paramos todo, nos tomamos fotos. Y me quedó muy marcado ese momento porque pocas veces en la vida he sentido la energía muy fuerte de alguien.

¿Con qué cracks ha jugado?

Pude jugar con Riquelme y también me enfrenté con Ronaldinho.

¿A quién quisiera volver a dar un abrazo?

A mi familia de Argentina. Allá pude estar el año pasado en fin de año. Seguramente este diciembre pasará lo mismo. Siempre los abrazos son muy necesarios.

Ping-Pong

A quién admira: Messi.

Gol preferido: El que le hice a Olimpia en Paraguay en la Copa Libertadores.

Mejor amigo: Luis Escalada.

Hobby: Hace un par de meses empecé a jugar pádel con amigos.

Otra pasión: Me gusta todo lo que tenga que ver con lo social. Me agrada ayudar a comedores o a chicos que están en situación de calle.

Libro en su velador: Ahora estoy leyendo uno sobre el método de Monchi, que es el del director deportivo del Sevilla.