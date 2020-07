Marcos Llunas: "El buen artista tiene los pies en el suelo"

La pandemia agarró al cantante español Marcos Llunas (48) en México. Cuando inició se encontraba con sus dos hijos, Izán (14) y Axel (11), pero lejos de desesperarse, tomaron el asunto con calma, seguros de que en algún momento regresarían a casa.

Precisamente, desde Ibiza, ciudad donde reside, es que el intérprete de Para reconquistarte estableció contacto telefónico con EXPRESIONES y conversó acerca del concierto virtual que ofrecerá para Ecuador, junto a sus retoños. La cita será el próximo 15 de agosto a las 15:00, a través de la plataforma Vimeo. “Es un país al que le tengo mucho cariño, por lo bien que siempre me han tratado, no solo a mí sino también a mi padre (Dyango) y a mi familia en general”, dice Marcos.

Durante los meses que estuvo en confinamiento, aprovechó el tiempo no solo para hacer canciones, sino también para volcarse a la cocina y a la tecnología, dos actividades que lo apasionan . “ Las cosas a veces no salen como se planean. Se tuvieron que aplazar giras que empezaban en mayo, las cuales han sido reprogramadas para el último trimestre de este año. Esperemos que para ese momento, todo esté más tranquilo”, comenta el madrileño.

El encierro logró que surja la idea de presentar un show en el que interviniera todo el clan, incluyendo a su papá y sus hijos, pero por cuestiones de distancia no se les podrá unir el patriarca, que hoy ya suma 80 años. “El evento del 15 de agosto será un ‘stream live’ vip en el que intervendremos con canciones y música para todas las edades. Escucharán desde éxitos del recuerdo hasta lo más nuevo, algo que sin duda llevaremos a los teatros cuando surja la oportunidad”.

Acerca del hecho de que proviene de una de las dinastías más queridas y respetadas de España, expresa que esto se debe a que desde chico siempre estuvo consciente de que cantar era una manera de vivir y ganarse la vida. “El buen artista tiene los pies en el suelo, así me lo enseñaron a mí, y mi abuelo se lo mostró a mi padre, y yo a mis hijos. Yo les he dicho que si llevan una estirpe, que lo hagan bien. Nosotros siempre supimos lo que queríamos ser, no hubo imposiciones ni oposiciones, sino toda la libertad para que cualquier duda sea borrada”.

De Axel e Izán, indica que se siente orgulloso de ellos por ser chicos que toman su trabajo muy en serio. Ellos siguen la línea del canto y la actuación, y aparecerán en la nueva temporada de Luis Miguel, la serie.