“Un romance en el mar, quiero que seas la ola, que nunca se va. Que tú seas la ola... Que esta vez se queda”, canta Marco Mares en parte de su canción La ola junto a Nicole Zignago. Este es una de sus canciones más famosas y, coincidencialmente, se une mucho la forma en la que el músico mexicano ve la vida.

Apareció en el mundo musical en 2014 mientras estudiaba en Berklee. En 2021 consiguió un gran reconocimiento al ser nominado como Mejor nuevo artista por el Latin Grammy. Hoy es uno de los cantautores latinos con más futuro.

Hoy, que canta por primera vez en Guayaquil en el Teatro del Ángel - ayer lo hizo en Quito - con su gira Serio pero cute, está enamorando de cerca a sus fans que escuchan sus canciones en plataformas y le han regalado más de 66 millones de vistas en YouTube y más de 656 mil escuchas mensuales. Su marea musical se acerca rápidamente a este lado del continente.

La entrevista

Desde su primer proyecto musical presentado en 2014 hasta ahora, su música ha sabido ganarse un espacio en la escena musical. ¿Cómo ha sido este recibimiento?

Ha sido un camino muy bonito, orgánico. De una manera muy honesta y coherente en relación con cómo me gusta vivir a mí. Nunca he sido de decirle a mi gente de que hay que comprar seguidores, visualizaciones… Esto es engañarte y engañar también a la gente de dónde estás y tú mismo comienzas a creerte cosas que no son. Siempre he intentado ser coherente con el alcance que tiene mi música en el momento que lo tiene.

Hay picos de popularidad...

Sí. Hace poco escuché a alguien decir que cuando estés abajo, siempre sabes que estarás arriba otra vez.

Ahora está de gira. ¿Qué nos cuenta de ella?

Estoy visitando por primera vez Sudamérica. Solo había estado en Perú, es la octava vez que voy a cantar ahí. Pero sí es mi estreno en Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. En tu país canté ayer en Quito y hoy en Guayaquil. Ha sido muy bonito encontrar gente tan distinta que escucha mis canciones, que los han acompañado y que han sido parte de su vida y sus días. Mis temas los escribí para mí y para la persona con la que estaba en ese momento, pero jamás pensé que habría gente que fuera a aceptarlas, a tal grado de que se comprometieran con mis temas. Ha sido lindo todo.

Entonces, su vida es como su apellido, como un mar. Va subiendo y bajando con las olas.

Sí. Totalmente. Es la mejor analogía que se puede hacer. Porque de repente viene con muchas alegrías, lanzamientos, buenas noticias. Luego se va y toca esperar a que regresen esos momentos. Todos vivimos momentos tristes, de reflexión. En la pandemia me tocó hacer mucho trabajo interno, emocional. Y sí, definitivamente es como un mar que trae cosas y se las lleva. Y trae más. Está muy divertido.

Su primer disco, Estas canciones me recuerdan a ti (2019), tomó mucha fuerza ese año. Luego llega la pandemia, ¿cómo modificó esta ola que iba creciendo?

Venía caminando todo muy bien. La pandemia fue un momento en el cual todos paramos por la incertidumbre de saber cómo sería la vida. Pero a nivel personal, me tomé un respiro para saber quién era yo. Estaba dejándome un poco para después a nivel emociones y era muy importante para mí voltear al espejo, conocerme más e ir a terapia. Y una vez que volvimos a la vida normal, me sentí bien. Eso sí, nunca dejé de trabajar. Tengo un disco completo que va a salir este año y del cual no ha salido ni una canción. Jamás paré, pero me gusta tomarme un respiro.

¿De qué va a hablar este álbum aún sin estrenarse?

Las canciones introspectivas las dejé para Curitas (2021), un EP de cinco canciones. Es un proyecto con la intención de unir al Marco de ahora con el de hace diez años, contándole lo que he pasado. En este nuevo álbum, hay mucho amor romántico, a veces temas cursis y positivos. Match, mi último sencillo, es aislado de este proyecto porque se saltaba mucho. Es la primera vez que hago de productor en un proyecto entero y ahora el tema central es el amor en la tecnología y las redes sociales, pero Match suena demasiado diferente a lo que viene.

Pero su música no tiene ningún género en específico.

Así es. Hay cumbia, samba, funk, R&B, denbow. Me encanta que le cueste definir lo que escuchan de mí y esto me permite acercarse a más gente.

Su papá es uno de los periodistas económicos más importantes de México. ¿Cómo conviven estos dos mundos en su familia?

Pues muy bien, porque mi papá siempre quiso ser músico pero no lo dejaron. Entonces cuando yo se lo dije, él estaba encantado. Él me puso la guitarra, la batería a mi alcance desde muy niño. Así que desde pequeño supe que quería hacer canciones y tocar. Por el lado de mi mamá, que también es periodista, todos cantan. Pero muy bello, yo soy el que peor voz tiene y el único que se dedica a la música (risas). Fue muy natural para ellos aceptar estas profesiones distintas. A ellos les encanta saber todo lo que hago.

Y ahora que le canta a la conquista en las aplicaciones de citas, ¿cómo se lleva con ellas?

Con estas apps me fue bien si lo vemos, porque pude sacar una canción (risas). Yo bajé Bumble, un día en el que me asomé a mi balcón y había un anuncio enorme enfrente. Y como estaba encerrado por pandemia, quise conocer a más gente, pero en mi caso no le vi mayor uso. Fue algo muy breve. Para conocer pareja, intento hacerlo más a la antigüita.