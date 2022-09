Hace exactamente un año salió en plataformas una canción que rápidamente comenzó a colarse en las listas de Spotify. Se trata de Nómada, interpretada por Manú y Beéle. Así fue como el bogotano de 22 años consiguió renombre en el competitivo mundo musical.

Ahora, con más de diez canciones en su perfil oficial en la gigante musical de streaming, Manú presenta un nuevo single bajo el sello de Sony Music. Se llama No tenerte, una canción de pop latino con mucho de Colombia en sus acordes.

EXPRESIONES conversó desde su casa en la capital del país vecino, donde nos mostró su estudio, espacio en el que crea casi todas sus canciones. No tenerte, por su parte, nació de un campamento de composición con otros artistas. De esta experiencia, Manú revela que salieron varios temas más, entre ellos el próximo que publicará el 21 de octubre y se llama Déjame llevar. “Es una canción con un sonido diferente al que he presentado hasta ahora y eso me emociona. Es más disco y funkie”.

Para No tenerte se inspiró en ese momento en el que se empieza a salir con una pareja, cuando todo es emocionante, bonito y el camino se ve seguro. Pero al comenzar cosas nuevas, siempre habrá miedos que saldrán a flote. “Esta canción es para dedicarla a esa pareja que quieres que se quede en tu vida, cuando aunque tengas un pasado quieres que esta relación perdure”.

Por eso el videoclip, que se grabó entre Nueva York y Bogotá, deja ver un amor marcado por la distancia.

En su corto camino como cantautor, que empezó desde el colegio y se formalizó en 2020 en su último año de secundaria, ha podido tener grandes acercamientos con pesos pesados de la industria, como Cali y el Dandee, Andrés Cepeda y Dvicio. Además el tema Tu cuerpo, presentado a RCN TV para la telenovela Pa’ quererte, le está brindando gran exposición en su país.