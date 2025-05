Mamma Mia! en Guayaquil: Los detalles del musical que regresa a la ciudad

¡Gracias por la música! ¡Gracias por el teatro! Gracias por todo. Es el sentimiento que resume cómo se encuentra el elenco de Mamma Mia! al saber que visitarán Guayaquil por segunda ocasión. La cita se extiende desde el jueves 15 al sábado 17 de mayo en el Teatro Sánchez Aguilar.

Pero este regreso no solo significa reconectar con su público guayaquileño, también es darse cuenta de que este ensamble de artistas lleva cuatro años presentando uno de los musicales más famosos del mundo. Esta historia que ha atrapado al mundo desde 1999 regresa ahora producida por In Crecendo en Ecuador.

EXPRESIONES conversó con dos de los protagonistas de la historia. Entre otras cosas, hablamos sobre estas nuevas presentaciones que tienen los clásicos de Abba.

Fabo Doja (Harry) y Alexandra Cabanilla (Donna) compartieron sus experiencias en la piel de estos personajes que, sin buscarlo, se van adaptando también a su vida fuera del teatro.

Estas coincidencias son las que hacen aún más especial este montaje que tiene más de 30 artistas y personal de producción.

“Las canciones bien hechas solo calzan en el alma y eso es lo que me pasa con las del musical, llegan a mi cabeza al rojo vivo. Duele y lo canalizo por mi voz”, señala Caba. A ella, la canción que la hace estremecer y recordar momentos de su día a día es The winner takes it all.

Fabo también tiene una historia personal con este repertorio, puesto que eran canciones que su mamá escuchaba desde que él era pequeño. Y ahora que ella ya no está, interpretarlas sobre el escenario la hace sentir muy cerca.

Escena del matrimonio. In Crecendo// Cortesía

“El personaje que recae sobre mí canta dos de sus canciones favoritas, Thank you for the music y Our last summer. Es un regalazo que la vida me dio, porque me recuerdan mucho a ella. En una fecha en Quito le pedí una señal a mi mamá de que estaba disfrutando el musical y me agarró un temblor en una de esas canciones. Yo digo que sí le gustó”, cuenta emocionado.

Este año, la puesta en escena en el Puerto Principal tiene una particularidad que es difícil de conseguir en América Latina. La mitad del repertorio será cantado en inglés, un hecho que, por derechos en esta parte del mundo, solo se pueden cantar traducidas. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para pedir una licencia especial, explican.

Para los artistas, hacer un musical cuatro años seguidos en Ecuador es algo loable y se lo atribuyen a algo en específico: “el poder de Abba”, dicen.

“Cuando la música es buena, se la hace con sentido, siempre regresa y eso pasa con Abba. Vas a un supermercado y suena. Por eso la gente siempre se repite este musical”, asegura Caba.

Los actores llegan hoy miércoles 14 de mayo a la ciudad para hacer su último ensayo y estrenar mañana jueves.

