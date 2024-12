'Mágica Navidad', un show circense con un giro festivo: ¿Cuándo se presenta?

Malabares, actos de equilibrio, coreografías de danza y música en vivo se unen para dar inicio a 'Mágica Navidad', un espectáculo familiar que se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre en la capital.

El show incorpora lo circense en la puesta en escena, ofreciendo a la audiencia una obra que dista de lo tradicional de las festividades.

Así lo explica Alejandra Castillo, productora ejecutiva de la compañía Amuzi Cirque, que lleva a cabo el espectáculo.

“Queríamos ofrecer al público un show de calidad que combinara la magia de la Navidad con las técnicas artísticas del circo, con la música, y con una historia y un mensaje muy distintos a lo que acostumbramos ver”, comenta.

El desafío fue diseñar una propuesta artística que no solo cautivara a los más pequeños, sino que mantuviera la atención de una audiencia familiar.

“Hoy en día, el reto no es solo mantener a los chicos despegados del celular y lograr que interactúen con los que están viendo en directo, sino también a sus padres. Nos propusimos montar un show que lograra ese objetivo; que mantuviera al público al borde de su asiento, que no fuera aburrido y que no diera ganas de sacar el celular”, indica.

Se ofrecerán dos funciones de Mágica Navidad, a las 15:00 y a las 18:00, en el Teatro San Gabriel.

El espectáculo tendrá actos circense, danza y música en vivo. Cortesía Amuzi Cirque

Una obra con mensaje

En medio de las acrobacias y los bailes, Mágica Navidad cuenta la historia de El Grinch un popular personaje infantil que, tras superar su odio a las festividades, se unen a ellas con temor. Sin embargo, ya en la fábrica de regalos de Papá Noel, sus diferencias se hacen visibles cuando los duendes deciden no integrarlo a sus dinámicas.

“El fin de la obra es hablar sobre la inclusión, de ahondar en la importancia de aceptar a los demás, y a no dejarse llevar por la presión social o las redes sociales y la mirada distorsionada de una perfección que no existe”, dice Castillo.

En paralelo al espectáculo, Amuzi Cirque ha lanzado una campaña educativa que lleva a cabo en centros educativos, de la mano de su personaje, el Grinch, que anima a los niños y adolescentes a vivir esta temporada con autenticidad.

“La campaña aborda la presión social que se sienten durante las fiestas, a menudo influenciada por expectativas poco realistas frente a la felicidad idealizada de las redes sociales”, indica Castillo.

La obra tiene un mensaje sobre la inclusión para niños y adolescentes. Cortesía Amuzi Cirque

De lo íntimo a lo público

Este año, Mágica Navidad llega a su tercera edición. La evolución de la obra, explica Castillo, ha dado un giro de 360 grados. “Empezamos con cinco artistas en escena, era una propuesta más teatral, pero de a poco fuimos sumando actos y técnicas. Este año contamos con treinta y cinco acróbatas, bailarines y músicos”, afirma.

Entre los artistas participantes en esta edición se encuentran los reconocidos actores Mauricio Ortega y Maicol Mora, así como nuevos talentos, entre los que está Keily Villacrés, que da vida a la protagonista del show. Los ensayos empezaron en agosto. “Hemos trabajado muy duro para ofrecer un show que sorprenda”, dice.

