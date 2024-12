El Espíritu de la Navidad: tradiciones y rituales para un año lleno de Luz

Según la leyenda, en la noche del 21 de diciembre, el Espíritu de la Navidad desciende a la tierra y visita a las personas de buena voluntad, trayendo consigo abundancia, paz y amor para el año venidero.

El 21 de diciembre es un día mágico de celebración y lleno de significado para quienes se alinean con la nueva era. Es el día en que la Tierra entra en el solsticio de invierno en el hemisferio norte y en el solsticio de verano en el hemisferio sur.

El Espíritu de la Navidad es una antigua tradición que nació en los países nórdicos y que ha sido adoptada por muchas culturas alrededor del mundo.

En el mundo holístico, esta fecha tiene un significado especial, ya que es común realizar meditaciones o rituales destinados a establecer intenciones para el nuevo año.

Ritual para la bienvenida al Espíritu de la Navidad

Limpiar para recibir

Es esencial realizar una limpieza profunda en el hogar que incluya armarios, anaqueles y rincones que normalmente no se atienden. Se recomienda usar agua con vinagre, ya que no solo limpia y desinfecta, sino que también remueve energías estancadas. Asimismo, todo lo que ya no se use puede ser regalado o desechado, liberando espacio y energía.

Velas e incienso

Encender una vela simboliza el nacimiento de la luz interior y la conexión con la luz divina. Los colores más recomendados para esta ocasión son el dorado, el rojo y el verde. Complementar con incienso favorece la purificación del ambiente.

Preparar la cena

Para recibir al Espíritu de la Navidad, es ideal preparar una cena especial y adornar con una bandeja de frutas, velas, incienso y flores, elementos que representan la bienvenida a la abundancia.

Antes de cenar, se encienden las velas y se realiza una oración de gratitud por todo lo recibido durante el año, además de expresar los deseos personales y grupales. Estos deseos pueden ser escritos o dichos en voz alta; lo importante es la intención y la energía que se depositen en este acto.

Oración de gratitud final

Al cerrar el ritual, tómate un momento para agradecer desde el corazón: "Gracias por las bendiciones recibidas durante este año, por las lecciones aprendidas, por el amor compartido y por la abundancia en todas sus formas. Que la luz del Espíritu de la Navidad guíe nuestro camino hacia un nuevo ciclo lleno de amor, paz y prosperidad".

