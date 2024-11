Luz Pinos cumplió su sueño de cantar junto a Carlos Vives en Ecuador

El 29 de noviembre de 2024 será una fecha inolvidable para Luz Pinos, la cantante ecuatoriana que logró cumplir uno de los mayores sueños de su vida: cantar junto a Carlos Vives. La artista cuencana, radicada en Guayaquil, sorprendió al público al unirse al escenario del colombiano para interpretar “La Tierra del Olvido”, un tema que desde niña ha considerado su favorito.

Luz Pinos, quien dejó Ecuador a los 18 años para formarse en música contemporánea en una prestigiosa escuela de Nueva York, nunca perdió de vista su amor por las raíces latinas ni su admiración por Carlos Vives.

Semanas antes del concierto en Ecuador, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram interpretando la icónica canción con la dulzura que la caracteriza. En la publicación, pidió a sus seguidores que etiquetaran al colombiano para que él pudiera verla y considerarla como su compañera de dueto.

La estrategia funcionó, y el propio Carlos Vives invitó a Luz a acompañarlo en el escenario. "No sé quién me ayudó, me imagino que mi abuelito está maquinando todo desde arriba", expresó la cantante tras su actuación.

Luz compartió su emoción en redes sociales, agradeciendo al cantante colombiano por su generosidad y describiendo la experiencia como un regalo inolvidable. “Tu música es y será siempre un himno de amor, libertad y esperanza”, escribió.

La actuación se convirtió en un momento icónico no solo para Luz, sino también para sus seguidores, quienes vieron cómo su sueño se materializaba. “Me cumpliste un sueño, me hiciste tan feliz”, concluyó emocionada en su publicación.

¿Quién es Luz Pinos?

Luz Pinos es la artista femenina ecuatoriana más escuchada en Spotify y fue elegida como la primera embajadora ecuatoriana del programa Equal Global de Spotify, representando a los países andinos. Su imagen incluso llegó a brillar en una de las pantallas más emblemáticas del mundo: Times Square, Nueva York.

En 2017, Luz lanzó su primer álbum, Mariposa Azul, una obra profundamente personal que dedicó a su abuelo fallecido, quien influyó en su amor por la música. Este disco fue posible gracias a una campaña de crowdfunding que demostró el cariño y apoyo de sus seguidores.

El álbum le valió reconocimientos importantes, como el primer lugar en los Premios Globales de la Música y el premio a Disco del Año en los Premios Independientes de la Música en Nueva York. Con Mariposa Azul, Luz no solo consolidó su carrera, sino que también marcó el inicio de su ascenso internacional.

Su segundo álbum, Café con Miel, la llevó a recorrer diversas ciudades en América Latina y Europa, incluyendo Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, Lima, Nueva York, Barcelona y Madrid.

Además ha llevado a presentarse en festivales y teatros prestigiosos como SXSW en Austin, el Lincoln Center en Nueva York y el International Jazz Music Festival, entre otros.

Luz también ha compartido escenario con grandes artistas como Alejandro Sanz, Esteman, Rawayana, Simón Grossmann y Mareh, y tuvo el honor de abrir el concierto de Mon Laferte en Quito.

Carlos Vives en Samborondón

Carlos Vives cumplió su promesa de hacer “sudar” a Samborondón con su concierto Rock de mi Pueblo, realizado el 29 de noviembre en el Guayaquil Country Club. La noche comenzó con su icónica canción La Gota Fría y continuó con un repertorio cargado de folclor y energía que hizo vibrar a las más de 5.000 personas presentes. Los asistentes, provenientes de diferentes rincones de Ecuador, llenaron el exclusivo club de 8.500 metros cuadrados, ubicado frente al majestuoso Río Babahoyo.

El cantante colombiano destacó la hermandad entre Ecuador y Colombia durante su presentación, al afirmar: “Somos iguales, somos uno solo”. Con estas palabras, Vives celebró la conexión cultural y emocional que une a ambos países, mientras su música, que mezcla vallenato, rock y pop, unió a la audiencia en una experiencia inolvidable.

