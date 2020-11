Lupita Jones, ¿de ex Miss Universo a  bruja de un cuento de terror?

Los entretelones que ocurren en certámenes como Miss Ecuador y Reina de Guayaquil son unos cuentos de hadas al lado del concurso Mexicana Universal. Si usted no ha seguido el caso que involucra a Lupita Jones, directora de esta entidad, con la actual Miss México, Sofía Aragón, lo ponemos al día. Hace una semana, la soberana quien es conductora de TV Azteca acusó a la Jones, organizadora de Mexicana Universal, de ser una mujer cruel y no haberle pagado “un peso” en los seis meses que se preparó para Miss Universo en el que obtuvo el segundo lugar. A raíz de eso, han surgido testimonios de otras modelos y artistas como Denisse Franco, Cynthia de la Vega y Nebai Torres quienes aseguran que Lupita es una maltratadora en potencia.

La última en romper el silencio ha sido la presentadora de Televisa Cynthia Urias.

En entrevista con TVyNovelas, ella se acordó del día en que conoció a Jones hace más de dos décadas. “Yo era su fan, soñaba con conocerla. Venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba con todo. En ese momento pensé: ‘Wow, voy a conocer a Lupita Jones’”, contó Urias.

Pero el encuentro no resultó como se lo había imaginado. Lupita no solo la desechó de inmediato, sino que ni siquiera la miró a la cara.

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: 'No me sirves, gracias'”, indicó la actriz de 40 años.

“Todavía me quedé ahí parada y me dijo: ‘¡Que no me sirves, gracias!’, y le contesté: ‘Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas’. Y me dijo: ‘No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima, háblale a la que sigue’”. Agregó que las palabras de la ex Miss Universo la hicieron luego obsesionarse con su físico.