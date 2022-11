Lupita D' Alessio alista su retiro de los escenarios

Lupita D’Alessio prepara su retiro de los escenarios, porque considera que ya es tiempo de despedirse tras más de 52 años de carrera artística. Lo hará a través de la gira de conciertos 'Gracias Tour'. La mexicana no sabe exactamente cuándo sucederá, pero sí aseguró que será pronto. “Siento que tengo que empezar a entrenarme para ese momento”.

Julieta Venegas así es su historia hecha música Leer más

Comentó que se retirará debido a que su cuerpo ya está cansado, pese a que la voz todavía le rinde a los 68 años. Además, quiere disfrutar de su vida como mujer, mamá y abuela.

“Creo que por todo lo alto tendríamos que hacerlo y eso es lo que queremos, pero vamos a empezar de a poquito”.

Para Lupita D’Alessio es importante darle a su público una experiencia de concierto ahora que todavía puede, pues no quiere retirarse cuando la voz o el cuerpo ya no le respondan.

Declaró que el Zócalo de la Ciudad de México podría ser un buen recinto para decirle adiós a la música.

“Es importante saberse retirar; aunque sean sentimientos encontrados. Siento que no es fácil tomar una decisión así. Ya estoy grande, no mal, pero no quiero causar lástima; que la gente vea a Lupita, que la recuerde como siempre la ha visto, y eso es lo que decido de corazón”.