La nueva canción del artista canadiense, Michael Bublé, I'll Never Not Love You, tiene un videoclip muy emotivo en el que su esposa, la actriz Luisana Lopilato es la protagonista. Desde hace varios días ya se habían publicado en redes sociales adelantos del audiovisual, sin embargo no fue hasta ayer, el día del estreno, que la pareja anunció otra importante noticia: la llegada de su cuarto hijo.

Lo dieron a conocer a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Lopilato en la que escribió “Ooops! We did it again … bebit@ en camino”. En la primera imagen salen los dos, y en la segunda aparecen sus otros tres hijos, Noah, Elías y Vida, dándole un beso a la barriga de su mamá.

Sobre el video, Bublé dijo: "Hace muchos años ya se pudo ver a mi esposa con una canción que yo había compuesto para ella, donde la encontraba en un supermercado. Y al final de aquella canción se descubría que era solo un sueño. Así que tuve esta idea: ¿por qué no puedo hacer la secuela?".

Esta historia de amor comenzó en el 2008. El compromiso llegó el año siguiente y la boda en 2011. Once años después y tres hijos en común, más uno en camino, el matrimonio continúa tan enamorado como el principio y muy privado con su vida personal.