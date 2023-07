Desde que Lucero comunicó que su relación con Michel Kuri llegó a su fin, comenzó a especularse acerca de las posibles causas de su separación y el nombre de su exesposo, Manuel Mijares, inevitablemente salió a relucir. Ellos desde el año pasado se mantienen muy cercanos debido al tour internacional ¡Hasta que se nos hizo!

Lucero y Michel Kuri quedaron como amigos tras su ruptura sentimental Leer más

“(Estoy) bien, bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios”, respondió cuando se le preguntó sobre su estado emocional ahora que vuelve a la soltería.

¿Volverías con Mijares?, fue otra de las interrogantes y dijo: “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.

Mencionó que las lucerinas, como les llama a sus fans, así como las mijarinas, se emocionan con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja, pero “no, es lo que yo les digo. No, no (somos) amigos, cuates”.

Y respecto a si es un adiós definitivo de Michel Kuri o cabe la posibilidad de una segunda oportunidad, la cantante mexicana manifestó que no solo está abierta a que suceda, sino que tiene esperanzas.

“Ay, ojalá, ojalá, seguramente. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”, expresó luego de enfatizar que ellos habían terminado desde el amor, por lo que un regreso sí podía ser posible, pero tiempo al tiempo.