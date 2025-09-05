Lucas Arnau y Carlos Baute brillaron en Guayaquil con el show ‘Volverte a ver’

El concierto Volverte a ver unió a dos voces queridas en Latinoamérica: Carlos Baute y Lucas Arnau. La cita fue en Guayaquil, donde los artistas ofrecieron una noche especial que reunió a sus fans en un ambiente íntimo y cargado de emociones. Desde el inicio, el público supo que viviría algo único.

Una noche de complicidad y música inolvidable

Ambos abrieron el show con ‘Lo que dejaste al no volver’, un tema que puso a cantar de inmediato a la audiencia. A lo largo de la velada, se turnaron en el escenario, manteniendo siempre la complicidad con los asistentes. Lucas Arnau, quien actualmente se encuentra en Ecuador como jurado del programa Yo me llamo edición Ecuador, interpretó sus clásicos más queridos como ‘Para quererte tanto’, ‘De rodillas’ y ‘Te doy mi vida’, lograron que los presentes corearan cada palabra.

Jombriel llega a Quito con su Tour De La Suerte: así será el concierto Leer más

Carlos Baute no se quedó atrás y puso a bailar a todos con éxitos como “Ando buscando’, ‘Te quise olvidar’ y ‘Te regalo’, antes de cerrar con el infaltable “Colgando en tus manos”, que desató una ovación unánime. Entre canciones, sonrisas y complicidad con el público, la noche se convirtió en un reencuentro lleno de calidez y recuerdos compartidos.

El público disfrutó de un espectáculo sin excesos, en el que la cercanía fue la verdadera protagonista. La conexión entre los artistas y los asistentes convirtió el concierto en una velada donde la música se sintió más personal, como un encuentro entre amigos que cantan juntos sus temas favoritos.

Para muchos fans, la presentación de Baute y Arnau fue la oportunidad perfecta para revivir canciones que forman parte de su historia y, al mismo tiempo, descubrir la química especial que ambos artistas lograron en el escenario. Guayaquil fue testigo de un show que combinó nostalgia, fiesta y emoción en dosis exactas, dejando en claro que la música romántica y pop latino siguen teniendo un lugar muy especial en el corazón de la gente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.