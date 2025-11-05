Llega ‘Desparejados’: dos voces que hablan de cultura en la radio, ¿de qué se trata?

Santiago San Miguel y Nata Cassette, dos figuras de la comunicación, conversan sobre arte, cine, música, televisión y más

Dos personalidades distintas se unen en una misma frecuencia, en una nueva propuesta para el entretenimiento de WQ Radio. Santiago San Miguel y Nata Casette se convierten en los protagonistas de este nuevo espacio dinámico, que promete no solo analizar sino también debatir temas del mundo del espectáculo. Todo con una mirada moderna, profesional y como no, divertida.

Transmitido de lunes a viernes, de 15:00 a 16:30, Desparejados llega como una alternativa diferente al formato de farándula. Con un enfoque más cultural y menos sensacionalista, el programa combina humor, análisis y conversación, abordando temas que van desde la música y el cine, hasta el arte y la televisión.

¿Quiénes forman parte de ‘Desparejados’?

Por un lado Santiago San Miguel, reconocido por su trayectoria en el periodismo de entretenimiento, aporta su experiencia y criterio, y por el otro, Nata Cassette, comunicadora y creadora de contenido, añade una visión fresca e inteligente que conecta con las nuevas audiencias.

“Dos voces, dos estilos y una sola frecuencia” es el lema que define la esencia del programa, en el que las diferencias entre ambos locutores se transforman en una fórmula mágica para diálogos interesantes y espontáneas.

Con una producción moderna y una propuesta sonora original, Desparejados se perfila como una apuesta que renueva la manera de hablar de farándula: con estilo, humor y, sobre todo, chispa.

