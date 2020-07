Liz Valarezo: "Somos varias las víctimas del hacker de Instagram"

Apenas supo que a María Susana Rivadeneira le habían hackeado su cuenta de Instagram, por ciertas características, la reportera y presentadora de 24 Horas, Liz Valarezo, dice que se trata del mismo pirata informático que ha vulnerado las redes sociales, no solo de ella, sino también de varias de sus colegas.

Valeria Mena, María Fernanda Suasnavas, Janet Hinostroza, Aura Arce y Bibi Vargas se cuentan entre las otras víctimas. "En mi caso, me jugó en contra, yo había reportado la verificación de mi cuenta @lizvalarezo como hace una semana, no sé de qué manera el hacker la interceptó, la cuestión es que creyendo yo, que me respondía alguien de Instagram, hice click al enlace y sucedió lo peor, eso fue todo".

La comunicadora está convencida que se trata de la misma persona que perjudicó a sus compañeras de la televisión, porque en todas las cuentas hackeadas,el pirata posteó las fotos de una modelo.

En los últimos días ha tratado de recuperarla y ha recibido dos mensajes a su Facebook, pero están escritos en árabe y al traducirlo, la información no es nada confiable, por lo que no ha accedido a ningún enlace. "No pierdo la esperanza, tenía 63.000 seguidores, pero mi consejo es que no acepten ni hagan click a nada que les llegue a sus redes sociales".