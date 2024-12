Lily Phillips, la reina de las búsquedas que no aparece en el ranking 2024 de Pornhub

En un año que ha incluido el auge de figuras del entretenimiento para adultos, Lily Phillips, una joven modelo y creadora de contenido inglés de 23 años, ha causado un revuelo que va más allá de las plataformas tradicionales. A pesar de ser tendencia en Google y redes sociales tras admitir que se acostó con 100 hombres en un solo día como parte de un reto personal, sorprende su ausencia en el ranking de las actrices y actores más buscados en Pornhub en 2024.

Las reinas del ranking de Pornhub en 2024

El listado, liderado por Angela White con más de 1,558 millones de visualizaciones, sigue siendo dominado por nombres consolidados en la industria como Abella Danger y Violet Myers, quienes ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Este año también destacan Eva Elfie, Lana Rhoades y el ascenso de Alex Adams y Lexi Luna, quienes han ganado terreno en búsquedas globales.

Entre las tendencias que marcan este ranking están:

Consistencia de estrellas como Angela White y Abella Danger, que alternan entre los primeros lugares gracias a su presencia constante en múltiples plataformas.

Rápido ascenso de figuras como Alex Adams (+7 posiciones) y Lexi Lore (+12 posiciones), lo que demuestra una preferencia por contenido más diverso.

Figuras nuevas como Jessica Sodi y Mariana Martix, quienes irrumpen en el ranking gracias a su creciente popularidad en audiencias internacionales.

Lily Phillips: Tendencia, pero no en Pornhub

Lily Phillips inició su carrera en OnlyFans en 2023. Instagram Lily Phillips

Aunque Lily Phillips no figura entre las estrellas más buscadas en Pornhub, su impacto en redes sociales ha sido innegable. Su confesión al youtuber Josh Pieters, en el video titulado “I Slept with 100 Men in One Day”, dividió a la audiencia entre quienes critican su decisión y quienes destacan la logística y audacia de su proyecto.

Lily Phillips y su conmovedor relato: el impacto emocional de los retos extremos Leer más

A través de esta entrevista, Lily desató debates sobre temas como la sexualidad femenina, la salud sexual (ya que no solicitó pruebas de ETS a sus parejas ocasionales, aunque confirmó estar libre de infecciones) y los límites éticos de este tipo de retos en plataformas como OnlyFans.

¿Por qué no aparece Lily en el ranking de Pornhub?

El ranking de Pornhub suele reflejar búsquedas basadas en producciones profesionales y consistentes dentro de la plataforma, mientras que Lily Phillips ha centrado su contenido en redes sociales y plataformas independientes como OnlyFans, donde prima un enfoque más personal y menos corporativo.

En comparación, nombres como Angela White y Violet Myers cuentan con una trayectoria consolidada en producciones profesionales que las hace más visibles en plataformas como Pornhub.

El impacto de lo recatado y las nuevas tendencias

Curiosamente, en un año en que el contenido más sutil o “recatado” ha ganado fuerza, las búsquedas han girado hacia actrices como Sara Blonde (+19 posiciones) y Lexi Lore, quienes representan narrativas menos explícitas y más emocionales. Este cambio parece reflejar un deseo del público por contenido con una conexión más emocional y estética.

Mientras tanto, figuras como Lily Phillips, que desafían las normas sociales desde plataformas alternativas, parecen estar marcando su propio camino en una industria en constante cambio.

