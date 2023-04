Tener una canción viral en estos tiempos podría parecer sencillo. Sin embargo, esta debe reunir una serie de atributos antes de conseguir esta exponencial fama. Una letra pegadiza, música envolvente y abordar una temática de actualidad son los elementos básicos. Pero aquí también juega un factor decisivo: un toquecito de suerte.

Lo que está ocurriendo con Lil Cake es que varias de sus producciones han acaparado las listas de temas más escuchados de América Latina. El joven argentino no deja de sonar gracias al tema Mercho, que con un coro contagioso y un baile viral tiene a todos repitiendo: “En el Mercho escuchando Ferxxo, yo quiero dormir, pero acostado en tu pecho”.

Este tema que grabó junto al productor de Migrantes, Nico Valdi, y su vocalista, Facu García, ahora supera los 112 millones de reproducciones en Spotify.

Hoy que toca Feid (Ferxxo) en la ciudad de Guayaquil, salta a la cabeza este tema que ha unido al argentino con su ídolo colombiano. Ellos tienen conversada la posibilidad de hacer un tema juntos.

Así fue la entrevista para EXPRESIONES del cantante y streamer (jugador de videojuegos online), quien contó todos los secretos de la fama que nació en internet.

Famosos ecuatorianos se unen en teleton streaming para ayudar a Alausí Leer más

Mercho se está escuchando por todo el mundo y en Ecuador ha estado por más de un mes en las listas de popularidad. ¿Qué opina de este éxito?

Es demasiado lindo saber que una de mis canciones se escuche por el mundo. Es algo que no me esperaba. Pero, sabes, siempre quieres que pase algo así en tu carrera, pero no pensé que sería a tan temprana edad. España, Ecuador, Perú, Argentina... que canten mis temas es algo muy especial.

Desde que empezó su carrera siempre ha tenido muchas reproducciones, cuenta con 13 millones de oyentes mensuales. ¿Por qué la gente conecta tanto con sus temas?

Creo que hay dos razones. Vengo trabajando desde que era muy chiquito. Saqué mi primera canción a los 16, ahora tengo 19. Y siempre he cantado las cosas que me pasan y que siento. Esto genera una conexión con muchos chicos que tienen mi misma edad. Mi primer tema importante lo saqué en 2020 y ahí hablaba de mis sueños, que era un chico de barrio y que quería pegarla. Eso le gustó a la gente.

Su carrera inicia en Twitch, una red social de videojugadores. Allí se hacen transmisiones en vivo para jugar. ¿Cómo empieza la música ahí?

Sí, mi ambiente es el Twitch. Allí comencé a crear mi comunidad. Siempre fui amigo de todos los streamers de Argentina. Así es que mis temas comenzaron a tener notoriedad. Yo era conocido entre los seguidores de Coscu (streamer argentino) y siempre su comunidad reaccionaba a mis canciones o él reaccionaba en vivo a mis temas y de esa manera se hicieron populares.

¿Alguna vez sacará una canción con un lenguaje mucho más dedicada para esa comunidad?

Ya esa etapa pasó. Al principio mis temas sí estaban pensados como para ese público. Saqué uno similar en algún tiempo. En cuarentena, sacamos una canción con mi mejor amigo para la hermana de un streamer. Él se había enamorado y quería declarársele así. Era como una broma también. Todo fue muy divertido. Lo más loco es que luego un cantante que se llama El Rodri la hizo cumbia y pegó muchísimo en las fiestas. Aún suena. También creo que el haber mostrado mi proceso creativo por Twitch hizo que tenga gente que me siga y se sienta muy cercana a mí.

El origen de ‘pastelito’

Valentino Laborde es el nombre real detrás de Lil Cake. ¿Pero cómo nace este peculiar nombre? Tortita, pastelito... como sea que lo llamen, esto también nació de su original humor.

“Yo tenía unos 12 o 13 años y miraba mucho un juego que se llama 12 minutos para sobrevivir. Uno de sus personajes es el perro Pancake y a mí esto me causaba gracia. Entonces yo lo traduje del inglés al español y decía que era ‘tortita’. Me causó gracia y lo adopté como seudónimo en mis redes sociales. No estaba en mis planes ni ser streamer, solo quería algo así, distinto. Ya después cuando comencé a tener relevancia me decían todos Tortita. Ya en otro stream me comenzaron a decir Lil Cake como para traducir y se quedó el nombre. Para cuando ya saqué mi primera canción, era tarde para cambiarlo”.

Cada vez más profesional

“Que una de tus canciones entre al top 50 de Spotify no pasa todos los días, por eso estamos trabajando para hacerlo todo cada vez más profesional”, dice entusiasmado Lil Cake.

El argentino sabe que llegar a estos números es muy difícil y cada vez requiere más compromiso. Esto también tiene que ver con la exitosa comunidad artística que está surgiendo en Argentina, de la que él también es cercano.

“Cuando comencé a sacar temas, de a poco comenzaron a reconocerme varios artistas y tengo muy buena onda con muchísimos de ellos. La mayoría de artistas de mi país van a la fiesta Bresh de acá, de Buenos Aires, y nos cruzamos. Me llevo muy bien con Nicki Nicole, por ejemplo. Es una genia”.

Los premios REM celebran a los más escuchados de Ecuador Leer más

Conociendo al ídolo

Como lo recalca, sus temas siempre hablan de su cotidianidad. Por eso no es raro que mencione lugares, objetos o personas de su entorno. Así que cuando nació la canción Mercho, hablar de Ferxxo (Feid) simplemente fue algo espontáneo.

Pero detrás de este éxito está también la creatividad y el talento de Nico Valdi, el productor de Migrantes, con quien ya había trabajado. Y esta dupla está funcionando cada vez mejor en los temas en los que han participado. Lo que más lo entusiasma es que haya sido el propio colombiano el que impulsó la canción desde su TikTok bailando el trend. Hace un mes se conocieron en Argentina en el backstage de su concierto. “Me transmitió una muy buena energía. Me tiró buena onda, me hizo sentir muy cómodo. Yo estaba muy nervioso hasta que lo abracé. Hasta se me engancharon sus lentes en mi pelo. Demostró ser un capo y por eso lo admiro”, relata.

Lil Cake aún no tiene un álbum, pero admite que tiene tres ideas conceptuales para el que podría ser su primer disco. Aún falta mucho para que se haga realidad, pero ya trabaja en ello.